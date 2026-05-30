Champions League 2026: quanto cada jogador do PSG recebeu após conquistar o título?

O PSG garantiu uma premiação de 25 milhões de euros (cerca de R$ 162,5 milhões) ao conquistar o título da Champions League 2026 neste sábado, 30. A equipe francesa venceu o Arsenal na final disputada neste sábado (30), na Puskás Arena.

Segundo informações do jornal L'Équipe, cada jogador do time pode receber um bônus que gira em torno de 1 milhão de euros (quase R$ 6 mihões).

Além do prêmio destinado ao campeão, o clube acumulou valores recebidos ao longo das fases da competição. Já o Arsenal, vice-campeão, recebeu 18,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 116,1 milhões) pela participação na decisão.

A Uefa distribuiu cerca de 2,46 bilhões de euros (R$ 15,1 bilhões) em premiações durante a temporada da Champions League. Somando os valores conquistados ao longo do torneio, os finalistas garantiram pelo menos 57 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões) em receitas.

Confira a premiação da Champions League por fase: