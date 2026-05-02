Do palco aos imóveis: Shakira construiu um império de US$ 300 milhões

A cantora Shakira já está no Brasil para se apresentar no evento Todo Mundo no Rio, no dia 2 de maio, em um dos maiores shows de sua carreira. Conhecida mundialmente por seu talento nos palcos, a colombiana também se destaca fora deles — como uma investidora relevante no mercado imobiliário internacional.

Com um patrimônio líquido estimado em cerca de US$ 300 milhões, a artista construiu sua fortuna ao longo de décadas com turnês, vendas de mais de 100 milhões de discos, contratos publicitários e movimentos estratégicos, como a venda de seu catálogo musical por cerca de US$ 100 milhões.

Mas uma parcela relevante dessa riqueza está longe dos palcos: em imóveis de alto padrão espalhados por diferentes países.

Segundo dados do site Celebrity Net Worth, divulgados pelo jornal Extra, esses números remetem ao período da separação da cantora com o ex-jogador Gerard Piqué, em 2022. Mesmo sem casamento formal e com poucos detalhes públicos sobre eventuais acordos patrimoniais, o casal consolidou um portfólio relevante de ativos — incluindo sete imóveis, uma ilha e outros negócios em conjunto.

Apesar do foco crescente em negócios e investimentos, a música segue sendo o motor principal da fortuna da artista.

Segundo a Rolling Stones, sua turnê mais recente entrou para a história como uma das mais lucrativas entre artistas latinos.

Mansão principal em Miami

Desde a separação em 2022, o principal endereço de Shakira e de seus dois filhos passou a ser uma mansão em Miami Beach, nos Estados Unidos. Avaliada em cerca de US$ 12 milhões, segundo O Globo, a propriedade à beira-mar reúne seis quartos, nove banheiros, amplos espaços de convivência e um píer privativo com cerca de 30 metros de frente para a baía.

Localizado na North Bay Road, o imóvel segue um padrão recorrente nas escolhas da artista: vista para o mar, arquitetura contemporânea e localização estratégica.

A relação da cantora com o mercado imobiliário de Miami, no entanto, é mais antiga.

Em 2001, ela adquiriu sua primeira casa na Ilha La Gorce, na Baía de Biscayne, por US$ 1,075 milhão, propriedade que vendeu em 2005 por US$ 1,8 milhão. No mesmo período, comprou uma segunda residência na região, que viria a se tornar sua atual moradia, por cerca de US$ 3 milhões, já com acesso direto à água, piscina aquecida, academia e píer privativo.

Ao longo dos anos, esse segundo imóvel passou por reformas e chegou a ser colocado à venda em diferentes momentos — em 2013, por US$ 14,95 milhões; em 2018, por US$ 11,6 milhões; e em 2021, por US$ 15,9 milhões — refletindo tanto ajustes de mercado quanto a valorização da região.

Apesar do histórico de valorização, a propriedade também enfrenta desafios. De acordo com informações de O Globo, a imprensa espanhola afirmou que o terreno estaria em uma área afetada pelo sistema de drenagem local, causando transtornos em períodos de chuva intensa, com risco de retorno de água e resíduos. Ainda assim, o ativo segue com um alto valor de mercado.

Um portfólio global e diversificado

Ao longo dos anos, Shakira construiu um portfólio imobiliário global, com ativos distribuídos por diferentes regiões.

Na Europa, a cantora mantém imóveis na Espanha, adquiridos durante o relacionamento com Piqué. Um dos principais é a mansão localizada no bairro nobre de Pedralbes, em Barcelona. Com cerca de 1.500 metros quadrados, o imóvel tem três andares, sete quartos, duas cozinhas, piscina com cascata e academia. A propriedade foi comprada à vista em 2015 por 5 milhões de euros (cerca de R$ 16,95 milhões na cotação da época), segundo informações do Extra. Não há informações recentes sobre uma eventual venda.

Outro ativo relevante na Espanha foi negociado no ano passado. Trata-se de uma residência em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona, adquirida em 2012 por cerca de 4,5 milhões de euros. O imóvel, com aproximadamente 3.800 metros quadrados, foi vendido em 2025 por 9,5 milhões de libras ao jogador Lamine Yamal, conforme o jornal El País.

A valorização do ativo foi impulsionada por reformas e pela compra de uma propriedade vizinha, que ampliou a área e aumentou a privacidade. O espaço inclui quadra de tênis, academia e estúdio de gravação — ambiente onde a própria artista chegou a produzir músicas.

Já no Caribe, Shakira é coproprietária da ilha Bonds Cay, nas Bahamas. Com cerca de 650 acres (aproximadamente 263 hectares), o ativo está localizado ao norte do arquipélago, a cerca de 200 km de Miami. Segundo informações do Extra, a ilha foi adquirida por R$ 29 milhões em 2011 em parceria com os músicos Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, e Alejandro Sanz, com o objetivo inicial de desenvolver um resort de luxo.

O projeto, no entanto, não avançou como planejado, e o ativo chegou a ser colocado à venda por cerca de US$ 30 milhões. Ainda assim, a cantora mantém uma residência no local.

Na América do Sul, a cantora também apostou no Uruguai. Ela é dona de uma fazenda na cidade de Faro José Ignacio. A O local tem sete quartos, estúdio de gravação, sala de cinema, escritório e academia, além de uma casa para visitas. No continente, Shakira mantém uma casa em Barranquilla, na Colômbia, sua terra natal, de acordo com o Extra.

O jornal também afirma que a colombiana tem propriedades na República Dominicana, em Capri e em Nova York.

Outro destaque é a villa em Pafos, com vista para o Mar Mediterrâneo. O imóvel, adquirido em 2019, reforça o padrão da artista de investir em destinos exclusivos e turísticos. Durante o relacionamento com Piqué, a propriedade era usada como refúgio de férias da família e conta com seis quartos, oito banheiros, academia, piscina e até uma adega.