Sexta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo? Veja o significado da data

A Páscoa está chegando e junto com a celebração há uma dúvida que sempre surge entre muitos brasileiros: a Sexta-feira Santa é feriado?

A Semana Santa começa com a celebração do Domingo de Ramos, em 24 de março. Entre os dias marcantes desta semana está a Sexta-Feira da Paixão, considerada pelos católicos como o dia da crucificação de Jesus Cristo.

A ocasião tem um papel fundamental para os cristãos, sendo considerada uma das datas mais sagradas. A Sexta-Feira Santa é marcada pela reconstituição litúrgica da Via Crucis, que retrata o caminho doloroso de Jesus até a crucificação.

As igrejas realizam celebrações solenes, onde são recordados os momentos cruciais da paixão e morte de Cristo. Muitos fiéis participam da Via Sacra, percorrendo estações que representam diferentes momentos da jornada de Jesus.

É feriado ou ponto facultativo?

No calendário oficial do Brasil, a Sexta-Feira da Paixão é classificada como feriado nacional, e em 2024 será celebrada em 29 de março.

Durante a Semana Santa, a Sexta-Feira da Paixão é o único dia reconhecido como feriado, embora em alguns Estados e municípios do país a quinta-feira seja considerada como ponto facultativo.

Por causa de sua relação com o Sol, as celebrações cristãs da Semana Santa não ocorrem em uma data fixa. Isso se deve ao equinócio, momento em que o Sol incide diretamente sobre a linha do Equador, resultando em um período de 12 horas de duração tanto para o dia quanto para a noite. Esse fenômeno também marca o início de duas estações: outono e primavera.

