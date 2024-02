Quando é a Páscoa em 2024? Veja data e saiba se é feriado

A celebração da Páscoa é uma das mais expressivas no Brasil. Não apenas por atrair crianças ansiosas por chocolates, como também por promover a reunião entre familiares.

A ocasião tem um papel fundamental para os cristãos, sendo considerada uma das datas mais sagradas. Para além do simbolismo de união entre as pessoas, transmite valores de paz e prosperidade.

Em meio às comemorações, ocorre a troca de guloseimas, como ovos e barras de chocolate, além de outras delícias tradicionais, como a colomba pascal.

O que é celebrado na Páscoa?

O domingo de Páscoa é uma comemoração da ressurreição de Jesus Cristo após a sua morte, que ocorreu na Sexta-feira da Paixão. De acordo com relatos bíblicos, foi nesse dia que Maria Madalena descobriu o túmulo de Jesus vazio, simbolizando a sua ressurreição.

A partir desse evento, o Calendário Romano foi dividido em duas eras distintas: Antes de Cristo (a.C.) e Depois de Cristo (d.C.), uma divisão temporal que ainda é adotada nos dias de hoje. Essa demarcação na contagem do tempo destaca a relevância da vida e do legado de Jesus Cristo na história e na cultura ocidental.

O que significa a Sexta-Feira Santa?

Na narrativa bíblica, a Sexta-Feira Santa é identificada como o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e faleceu. O motivo para essa punição estava relacionada à sua oposição à política estabelecida e ao modo de vida de seu povo em Jerusalém.

Jesus expressava desacordo com muitos aspectos da sociedade da época, incluindo a forma como alguns detinham grandes riquezas enquanto a população sofria sob o jugo da tirania romana. Sua mensagem e ensinamentos frequentemente confrontavam as estruturas de poder estabelecidas e buscavam uma transformação espiritual e moral, pregando amor, compaixão e justiça para todos, independentemente de sua posição social. Essa postura confrontadora e desafiadora dos padrões estabelecidos acabou levando à sua condenação e crucificação.

Quais as datas da Sexta-Feira Santa e da Páscoa em 2024?

Para quem planeja organizar uma viagem, reunir a família ou adquirir presentes, é essencial estar informado sobre as datas e se haverá feriados.

Segundo o calendário de 2024, a Semana Santa terá início em 24 de março, encerrando-se uma semana depois, em 31 de março. Dessa forma, a Sexta-feira Santa, também conhecida como sexta-feira da paixão, será observada em 29 de março.

O domingo de Páscoa, em 2024, ocorrerá em 31 de março, marcando o final da Semana Santa.

A Sexta-Feira Santa e a Páscoa são feriados nacionais?

Na legislação brasileira, a Sexta-Feira Santa é estabelecida como um feriado nacional. No entanto a celebração não tem uma data fixa no calendário, sendo determinada por eventos astronômicos.

Por outro lado, a Páscoa não é considerada um feriado nacional no Brasil. Mas, muitas categorias e setores estabeleceram acordos para folga no domingo de Páscoa. Segundo informações da Central Única dos Trabalhadores (CUT), é possível estabelecer acordos coletivos para que todos possam ter folga nesse dia e, se necessário, compensar essas horas de trabalho posteriormente.

A Sexta-Feira Santa será feriado prolongado em 2024?

Normalmente, a Quinta-Feira da Paixão (data que antecede a Sexta-Feira Santa) é considerada um dia de trabalho regular. Como o feriado é apenas na sexta-feira, não haverá um período de folga contínuo.

Como a data da Páscoa é estabelecida?

A data da Páscoa é tradicionalmente calculada levando em conta aspectos astronômicos. O critério decisivo para essa definição é a primeira lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul.

Dessa forma, se a primeira lua cheia após o equinócio ocorre depois do domingo, a Páscoa sempre é celebrada no domingo seguinte. No ano de 2024, a primeira lua cheia após o equinócio está prevista para segunda-feira, dia 25 de março.