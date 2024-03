Quinta-feira Santa é feriado? Saiba se a data é considerada nacional ou ponto facultativo

Antes da Páscoa, o país comemora a Sexta-Feira da Paixão — considerada pelos católicos como o dia da crucificação de Jesus Cristo — que, no calendário oficial do Brasil, é classificada como feriado nacional, e em 2024 será celebrada em 29 de março. Mas há cidades que começam a comemoração mais cedo, no dia 28 de março, considerado como a Quinta-Feira Santa.

O dia é o início do Tríduo Pascal, que relembra o episódio da Última Ceia. Neste ano, a Quinta-feira Santa será celebrada no dia 28 de março e, ainda que não seja um feriado nacional, alguns municípios brasileiros adotam a data como um dia de descanso.

Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo?

Na Semana Santa surgem dúvidas sobre quais datas são feriados. Pessoas acreditam que a quinta e a sexta antes do domingo de Páscoa formam um feriado prolongado. Porém, a Quinta-feira Santa não é um feriado do Brasil. Somente a Sexta-feira Santa, 29 de março, é considerado feriado nacional.

É comum, no entanto, que alguns estados e municípios decretem ponto facultativo na quinta-feira antes da Páscoa, como é o caso de Cuiabá (MT) e Palmas (TO). Todos os servidores estaduais e municipais também terão o feriado.

Com o ponto facultativo, a iniciativa privada pode decidir por dar folga aos funcionários, mas caso decida manter a empresa funcionando, o trabalhador irá receber suas horas normalmente, por se tratar de um dia normal de trabalho.

O que é celebrado na Quinta-Feira Santa?

Na Quinta-feira Santa, os cristãos celebram o episódio em que Jesus lava os pés de seus discípulos durante celebrações da Pessach, a "Páscoa judaica", que comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Segundo a Bíblia, essa foi a Última Ceia de Jesus com seus discípulos e quando ele instituiu o sacramento da Eucaristia.

A data, que também marca o fim da quaresma, influencia cerimônias de lava-pés e santos óleos, comuns em muitas igrejas de todo o mundo. Neste dia, igrejas católicas não costumam tocar sinos.

A Semana Santa celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo com 5 dias de significado religioso para os cristãos: Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Páscoa.

Veja a lista de feriados em 2024 O calendário abaixo mostra somente os feriados que ainda não ocorreram no ano.

Feriados nacionais:

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos: