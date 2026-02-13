'Sexta-feira 13': qual é a ordem cronológica dos filmes de terror

A franquia "Sexta-Feira 13" é uma das mais lucrativas do cinema de terror, com 12 filmes lançados ao longo de quase três décadas. A saga, que começou em 1980 inspirada no sucesso de Halloween (1978), transformou Jason Voorhees em um dos vilões mais icônicos da cultura pop.

A franquia arrecadou mais de US$ 529 milhões nas bilheterias mundiais, consolidando-se como uma das séries de terror mais rentáveis da história do cinema.

Confira a ordem cronológica completa dos filmes:

1. Sexta-Feira 13 (1980)

Lançado em 9 de maio de 1980, o filme original conta a história de um grupo de adolescentes que tenta reabrir o acampamento abandonado de Crystal Lake, onde ocorreram assassinatos misteriosos. Com orçamento de apenas US$ 550 mil, arrecadou quase US$ 60 milhões mundialmente.

2. Sexta-Feira 13 - Parte 2 (1981)

Lançado em 30 de abril de 1981, a sequência revive Jason e continua a mitologia em torno do acampamento de Crystal Lake. As filmagens ocorreram entre outubro e novembro de 1980 em Connecticut.

3. Sexta-Feira 13 - Parte 3 (1982)

Lançado em 13 de agosto de 1982, foi o primeiro filme da série a apresentar a icônica máscara de hóquei de Jason. Foi lançado originalmente em 3D e se tornou o segundo filme de terror mais lucrativo de 1982, atrás de Poltergeist.

4. Sexta-Feira 13 - O Capítulo Final (1984)

Lançado em 13 de abril de 1984, o filme foi anunciado como o capítulo final da série. Arrecadou mais de US$ 32 milhões nos Estados Unidos, o que levou a Paramount Pictures a continuar a franquia.

5. Sexta-Feira 13 - Parte 5: Um Novo Começo (1985)

Lançado em 22 de março de 1985, o filme tem maior frequência de violência gráfica e sangue, além de cenas explícitas de nudez e uso de drogas. Tentou inovar ao introduzir um novo vilão, mas o público não recebeu bem.

6. Sexta-Feira 13 - Parte 6: Jason Vive (1986)

Lançado em 1º de agosto de 1986, o filme traz Jason de volta como uma força explicitamente sobrenatural, ressuscitado dos mortos através da eletricidade. Esta versão zumbi se tornou a representação padrão do personagem.

7. Sexta-Feira 13 - Parte 7: A Matança Continua (1988)

Lançado em 13 de maio de 1988, o filme apresenta Jason lutando contra uma adolescente com poderes psicocinéticos, numa proposta de "Jason vs. Carrie".

8. Sexta-Feira 13 - Parte 8: Jason Ataca Nova York (1989)

Lançado em 28 de julho de 1989, o filme leva Jason para Nova York. Arrecadou US$ 14,3 milhões, a segunda menor bilheteria da franquia nos Estados Unidos.

9. Jason Vai para o Inferno: A Última Sexta-Feira 13 (1993)

Lançado em 13 de agosto de 1993, marca a venda dos direitos do personagem da Paramount Pictures para a New Line Cinema. O filme arrecadou US$ 15,9 milhões e sua conclusão faz referência a Freddy Krueger.

10. Jason X (2001)

Lançado em 26 de abril de 2002, o filme envia Jason ao espaço. Com orçamento de US$ 14 milhões, arrecadou US$ 16,9 milhões mundialmente. Foi concebido como o primeiro de uma trilogia.

11. Freddy vs. Jason (2003)

Lançado em 15 de agosto de 2003, o crossover entre as franquias Sexta-Feira 13 e A Hora do Pesadelo teve orçamento de US$ 30 milhões e arrecadou US$ 114 milhões, tornando-se o filme de maior bilheteria da série.

12. Sexta-Feira 13 (2009)

Lançado em 13 de fevereiro de 2009, o reboot reimagina os quatro primeiros filmes da série. Jason foi reformulado como um assassino rápido e magro, e a máscara foi recriada a partir de um molde da máscara original da Parte 3.