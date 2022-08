Semifinais da Sul-americana: veja classificados, confrontos e quando serão os jogos

Três times já garantiram seus lugares nas semifinais da Copa Sul-americana. A última vaga será definida hoje, no jogo entre Internacional e Melgar.

Dos clubes classificados para a próxima fase, dois sao brasileiros e um é equatoriano. Dependendo do resultado do jogo do Internacional, aumenta a chance de uma final brasileira.

A edição 2022 da Sula mostra mais uma vez a força do futebol brasileiro. Em 2021, Athletico-PR e Red Bull Bragantino fizeram a final da competição.

O São Paulo busca o segundo título da Sul-americana e o Atlético-GO quer seguir fazendo história na competição e chega em na decisão de uma grande competição pela primeira vez.

Times classificados para as semifinais da Copa Sul-Americana

São Paulo

Atlético-GO

Independiente Del Valle

Internacional ou Melgar

Confrontos das semifinais da Copa Sul-americana

São Paulo x Atlético-GO

Independiente Del Valle x Internacional ou Melgar

Que dia começa as semifinais da Copa Sul-americana?

31 de agosto ou 1º de setembro serão os jogos de ida e 7 ou 8 de setembro acontecem os jogos de volta. Os times brasileiros terão três rodadas do Brasileiro até o primeiro jogo da semifinal.

Premiação da Copa Sul-Americana

O campeão, além da taça, vai embolsar US$ 7 milhões (US$ 2 milhões por chegar na final e US$ 5 se for campeão), cerca de R$ 35 milhões.

Enquanto a final não chega, os times que avançaram de fase irão receber da Conmebool US$ 800 mil, quantia que equivale a cerca de R$ 4 milhões. Veja os valores recebidos nas fases anteriores:

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão)

Oitavas de final: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

No total, os times que avançaram para as quartas já embolsaram R$ 14 milhões.

