Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional hoje, quinta-feira, 11; veja horário

O Internacional recebe o Melgar nesta quinta-feira-feira, 11, às 19h15, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O time de Mano Menezes empatou fora de casa em 2 a 2 com os peruanos. Agora, no Beira Rio, quem vencer fica com a vaga. Caso o empate persista durante os 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.

