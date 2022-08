Onde assistir ao vivo o jogo do Athletico-PR hoje, quinta-feira, 11; veja horário

O Athletico-PR visita o Estudiantes (ARG) nesta quinta-feira-feira, 11, às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. A partida é válida pelas quartas de final da Libertadores.

Após empate por 0 a 0 no primeiro confronto, o Athletico-PR precisa vencer para avançar na competição. O time de Felipão eliminou o Libertad (PAR) nas oitavas de final e vem de duas vitórias no Brasileirão.

O Furacão encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B, com 10 pontos, ao lado do Libertad, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

