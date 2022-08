Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 11; onde assistir ao vivo e horários

Jogos dos últimos classificados da Libertadores e Sul-Americana são destaques da quinta-feira de futebol.

O dia será de decisões para brasileiros nas competições continentais. O Athletico Paranaense enfrenta o Estudiantes fora de casa pelas quartas da Libertadores. No jogo de ida os times empataram em 0 a 0. Quem vencer se classifica. Caso o empate persista durante os 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.

Já o Internacional joga pela Sul-Americana. O time de Mano Menezes empatou fora de casa em 2 a 2 com o Melgar. Agora, no Beira Rio, quem vencer fica com a vaga. A partida também terá penalidades se terminar novamente empatada.

Os dois confrontos são os que restam para que todos os confrontos da semi das competições sejam definidos.

Libertadores

21h30 - Estudiantes x Athletico - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h15 - Internacional x Melgar - Conmebol TV

O jogo desta quinta-feira às 19h15 entre Internacional x Melgar terá transmissão ao vivo no Conmebol TV.

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Estudiantes x Athletico-PR terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

