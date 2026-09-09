Semana do Cinema começa nesta quinta com ingressos promocionais; veja preços, filmes e regras

A Semana do Cinema terá uma nova edição entre esta quinta-feira, 10, e a próxima quarta-feira, 16, com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em cinemas de todo o Brasil.

Entre as redes confirmadas estão Cinemark, Cinépolis, UCI e Cinesystem, com unidades em diferentes regiões do país.

A oferta pode variar conforme o complexo, por isso vale consultar a programação e as sessões disponíveis antes de comprar o ingresso.

Quanto custam os ingressos?

Nas sessões tradicionais iniciadas até as 16h59, o ingresso promocional custa R$ 10. A partir das 17h, o valor passa para R$ 12.

A promoção também vale aos fins de semana. As condições são aplicadas às sessões tradicionais, enquanto pré-estreias, shows e salas especiais ficam fora da oferta.

Algumas redes também terão condições especiais para salas diferenciadas. Na Cinemark, por exemplo, a promoção contempla salas padrão e XD, enquanto formatos como IMAX, Prime/VIP e D-BOX seguem preços promocionais próprios. Já o Cinépolis oferece 60% de desconto nas salas VIP, enquanto outros formatos especiais seguem condições específicas.

Os ingressos promocionais estarão disponíveis nas bilheterias dos cinemas e também nos sites e aplicativos das redes participantes. Para compras online, pode haver cobrança de taxa de serviço, acrescentada ao valor do ingresso.

Quais filmes estão em cartaz?

A programação da Semana do Cinema reúne lançamentos recentes e produções de diferentes gêneros. Segundo o Ingresso.com, os títulos disponíveis estão:

A disponibilidade dos filmes pode variar conforme a cidade, a rede e a unidade escolhida. Por isso, vale consultar a programação do cinema antes de escolher a sessão.

Promoção também inclui combos

Além dos ingressos, as redes participantes devem oferecer combos de pipoca e refrigerante com preços promocionais durante a Semana do Cinema. Os valores e os produtos disponíveis ficam a critério de cada estabelecimento.

A ação é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Semana do Cinema já levou milhões às salas

Segundo a ABRAPLEX, a edição de fevereiro de 2026 registrou mais de 3,9 milhões de ingressos vendidos. Desde o início da campanha, mais de 26,7 milhões de espectadores já participaram das ações realizadas no país, segundo as entidades responsáveis pela iniciativa.