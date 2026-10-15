Na tarde desta quinta-feira, 15, o U2 anunciou duas apresentações no Brasil em março de 2027, como parte da turnê mundial "The Greatest Show on Earth". Os shows serão realizados em São Paulo e também divulgarão o novo álbum da banda, "Carnaval de Luz".

Como já havia sido especulado nas redes sociais, o grupo se apresenta no estádio MorumBIS, na capital paulista, nos dias 10 e 12 de março de 2027. A venda de ingressos será dividida em etapas, com pré-vendas exclusivas antes da abertura para o público geral.

Quando começam as vendas de ingressos para os shows do U2 no Brasil?

A venda de ingressos para os shows do U2 em São Paulo começa com as pré-vendas exclusivas para assinantes do fã-clube oficial e clientes do Santander. A venda geral será aberta na quinta-feira, 22 de outubro, às 10h pela internet e às 11h nas bilheterias oficiais, sem taxa de serviço.

Confira o calendário de vendas:

Segunda-feira, 19 de outubro, e terça-feira, 20: pré-venda exclusiva para assinantes do U2.com, a partir das 10h, pela internet.

pré-venda exclusiva para assinantes do U2.com, a partir das 10h, pela internet. Quarta-feira, 21 de outubro: pré-venda para clientes Santander, a partir das 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 11h nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço.

pré-venda para clientes Santander, a partir das 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 11h nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço. Quinta-feira, 22 de outubro: início da venda geral, às 10h pela internet e às 11h nas bilheterias oficiais.

Quando serão os shows do U2 no Brasil?

As apresentações do U2 com a turnê "The Greatest Show on Earth" estão marcadas para os dias 10 e 12 de março de 2027.

Onde serão os shows do U2 no Brasil?

Os shows do U2 no Brasil acontecerão no estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo, com produção da Live Nation.

Como comprar ingressos para a 'The Greatest Show on Earth'?

Na segunda-feira, 19 de outubro, e na terça-feira, 20, acontecem as pré-vendas para assinantes do fã-clube oficial do U2. Os ingressos estarão disponíveis online a partir das 10h no site da Ticketmaster.

Na quarta-feira, 21 de outubro, será a vez dos clientes do Santander, a partir das 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 11h nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço.

Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o parcelamento será de até quatro vezes sem juros. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo duas meias-entradas.

Quanto custam os ingressos para os shows do U2?

Os preços dos ingressos para os shows do U2 variam conforme o setor escolhido e a modalidade de entrada. Confira os valores:

Arquibancada: R$ 345,00 (meia-entrada) e R$ 690,00 (inteira)

R$ 345,00 (meia-entrada) e R$ 690,00 (inteira) Pista: R$ 395,00 (meia-entrada) e R$ 790,00 (inteira)

R$ 395,00 (meia-entrada) e R$ 790,00 (inteira) Cadeira Superior: R$ 660,00 (meia-entrada) e R$ 1.320,00 (inteira)

R$ 660,00 (meia-entrada) e R$ 1.320,00 (inteira) Cadeira Inferior: R$ 695,00 (meia-entrada) e R$ 1.390,00 (inteira)

R$ 695,00 (meia-entrada) e R$ 1.390,00 (inteira) Pista Premium A: R$ 775,00 (meia-entrada) e R$ 1.550,00 (inteira)

R$ 775,00 (meia-entrada) e R$ 1.550,00 (inteira) Pista Premium B: R$ 775,00 (meia-entrada) e R$ 1.550,00 (inteira)

R$ 775,00 (meia-entrada) e R$ 1.550,00 (inteira) Gold Circle: R$ 875,00 (meia-entrada) e R$ 1.750,00 (inteira)

R$ 875,00 (meia-entrada) e R$ 1.750,00 (inteira) Red Zone: R$ 2.255,00 (meia-entrada) e R$ 3.000,00 (inteira, com o valor do ingresso e do pacote)

O que vem no pacote VIP?

O ingresso do pacote VIP dá direito à área exclusiva em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os compradores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.

Segundo a organização, cada ingresso adquirido contribuirá para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.