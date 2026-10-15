Quando começam as vendas de ingressos para os shows do U2 no Brasil?

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14h11.
Na tarde desta quinta-feira, 15, o U2 anunciou duas apresentações no Brasil em março de 2027, como parte da turnê mundial "The Greatest Show on Earth". Os shows serão realizados em São Paulo e também divulgarão o novo álbum da banda, "Carnaval de Luz".
Como já havia sido especulado nas redes sociais, o grupo se apresenta no estádio MorumBIS, na capital paulista, nos dias 10 e 12 de março de 2027. A venda de ingressos será dividida em etapas, com pré-vendas exclusivas antes da abertura para o público geral.
A venda de ingressos para os shows do U2 em São Paulo começa com as pré-vendas exclusivas para assinantes do fã-clube oficial e clientes do Santander. A venda geral será aberta na quinta-feira, 22 de outubro, às 10h pela internet e às 11h nas bilheterias oficiais, sem taxa de serviço.
Confira o calendário de vendas:
As apresentações do U2 com a turnê "The Greatest Show on Earth" estão marcadas para os dias 10 e 12 de março de 2027.
Os shows do U2 no Brasil acontecerão no estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo, com produção da Live Nation.
Na segunda-feira, 19 de outubro, e na terça-feira, 20, acontecem as pré-vendas para assinantes do fã-clube oficial do U2. Os ingressos estarão disponíveis online a partir das 10h no site da Ticketmaster.
Na quarta-feira, 21 de outubro, será a vez dos clientes do Santander, a partir das 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 11h nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço.
Clientes Santander poderão parcelar a compra em até seis vezes sem juros. Para os demais cartões, o parcelamento será de até quatro vezes sem juros. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo duas meias-entradas.
Os preços dos ingressos para os shows do U2 variam conforme o setor escolhido e a modalidade de entrada. Confira os valores:
O ingresso do pacote VIP dá direito à área exclusiva em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os compradores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.
Segundo a organização, cada ingresso adquirido contribuirá para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.