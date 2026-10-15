Após meses de espera, 007 First Light tem data para chegar ao Nintendo Switch 2

O título recebeu elogios da crítica especializada por trazer uma nova abordagem ao personagem sem abandonar elementos clássicos da franquia (Reprodução)
Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17h28.
Após uma série de adiamentos, o jogo 007 First Light finalmente ganhou uma data definitiva para chegar ao Nintendo Switch 2. A IO Interactive confirmou que o título será lançado para o console da Nintendo em 18 de março de 2027, encerrando meses de incerteza para os fãs que aguardavam a aventura de James Bond na plataforma.
O game já havia sido lançado para PC e demais consoles em maio deste ano, mas enfrentou sucessivos atrasos em sua versão para o Switch 2. Segundo a desenvolvedora, o período adicional está sendo utilizado para aprimorar o desempenho e a otimização do jogo no novo hardware da Nintendo.
“A equipe continuará utilizando os próximos meses para refinar a performance e garantir que o jogo alcance o padrão de qualidade esperado pelos jogadores no lançamento”, informou a empresa em comunicado oficial.
A versão Deluxe Edition de 007 First Light chegará ao mercado por US$ 69,99 e contará com conteúdos exclusivos para quem fizer a pré-venda. Entre os bônus está o traje especial GoldenEye Suit, inspirado em um dos títulos mais icônicos da franquia.
Os jogadores também receberão gadgets dourados e quatro visuais adicionais para as missões Tacsim: Day of the Dead, Desert Explorer, Silent Anchor e Gentleman Operator.
Já a edição Specialist Edition, vendida exclusivamente pela Amazon, incluirá uma skin clássica de smoking, permitindo que Bond apareça com o visual elegante consagrado nos filmes da série. A edição física será distribuída em formato de game-key card, modelo que vem se tornando comum entre lançamentos de terceiros para o Switch 2.
Desenvolvido pela IO Interactive, estúdio responsável pela franquia Hitman, 007 First Light apresenta uma história de origem inédita para James Bond.
A trama acompanha o agente secreto durante seu treinamento para conquistar o status 00 e seus primeiros passos em uma missão internacional repleta de espionagem, ação e viagens ao redor do mundo.
O título recebeu elogios da crítica especializada por trazer uma nova abordagem ao personagem sem abandonar elementos clássicos da franquia. Entre os destaques estão momentos criativos, como sequências cinematográficas de treinamento e minigames que ajudam a construir a personalidade do jovem Bond.
O lançamento para o Nintendo Switch 2 tem sido marcado por atrasos desde antes da estreia do jogo nas demais plataformas. Inicialmente previsto para acompanhar a chegada do título ao mercado, o port acabou adiado pouco antes do lançamento de maio.
A expectativa era de que a versão fosse disponibilizada durante o verão de 2026, mas um novo adiamento acabou empurrando a estreia para março de 2027.
Agora, com a data oficialmente confirmada, os jogadores aguardam que esta seja a etapa final da jornada até a chegada de 007 First Light ao console da Nintendo. A expectativa é que a espera resulte em uma experiência mais estável e otimizada para os fãs do agente secreto mais famoso dos videogames.