Após meses de espera, 007 First Light tem data para chegar ao Nintendo Switch 2

Após uma série de adiamentos, o jogo 007 First Light finalmente ganhou uma data definitiva para chegar ao Nintendo Switch 2. A IO Interactive confirmou que o título será lançado para o console da Nintendo em 18 de março de 2027, encerrando meses de incerteza para os fãs que aguardavam a aventura de James Bond na plataforma.

O game já havia sido lançado para PC e demais consoles em maio deste ano, mas enfrentou sucessivos atrasos em sua versão para o Switch 2. Segundo a desenvolvedora, o período adicional está sendo utilizado para aprimorar o desempenho e a otimização do jogo no novo hardware da Nintendo.

“A equipe continuará utilizando os próximos meses para refinar a performance e garantir que o jogo alcance o padrão de qualidade esperado pelos jogadores no lançamento”, informou a empresa em comunicado oficial.

Edição especial traz extras para os jogadores

A versão Deluxe Edition de 007 First Light chegará ao mercado por US$ 69,99 e contará com conteúdos exclusivos para quem fizer a pré-venda. Entre os bônus está o traje especial GoldenEye Suit, inspirado em um dos títulos mais icônicos da franquia.

Os jogadores também receberão gadgets dourados e quatro visuais adicionais para as missões Tacsim: Day of the Dead, Desert Explorer, Silent Anchor e Gentleman Operator.

Já a edição Specialist Edition, vendida exclusivamente pela Amazon, incluirá uma skin clássica de smoking, permitindo que Bond apareça com o visual elegante consagrado nos filmes da série. A edição física será distribuída em formato de game-key card, modelo que vem se tornando comum entre lançamentos de terceiros para o Switch 2.

A origem de James Bond nos videogames

Desenvolvido pela IO Interactive, estúdio responsável pela franquia Hitman, 007 First Light apresenta uma história de origem inédita para James Bond.

A trama acompanha o agente secreto durante seu treinamento para conquistar o status 00 e seus primeiros passos em uma missão internacional repleta de espionagem, ação e viagens ao redor do mundo.

O título recebeu elogios da crítica especializada por trazer uma nova abordagem ao personagem sem abandonar elementos clássicos da franquia. Entre os destaques estão momentos criativos, como sequências cinematográficas de treinamento e minigames que ajudam a construir a personalidade do jovem Bond.

Caminho turbulento até o Switch 2

O lançamento para o Nintendo Switch 2 tem sido marcado por atrasos desde antes da estreia do jogo nas demais plataformas. Inicialmente previsto para acompanhar a chegada do título ao mercado, o port acabou adiado pouco antes do lançamento de maio.

A expectativa era de que a versão fosse disponibilizada durante o verão de 2026, mas um novo adiamento acabou empurrando a estreia para março de 2027.

Agora, com a data oficialmente confirmada, os jogadores aguardam que esta seja a etapa final da jornada até a chegada de 007 First Light ao console da Nintendo. A expectativa é que a espera resulte em uma experiência mais estável e otimizada para os fãs do agente secreto mais famoso dos videogames.