'Minha Melhor Amiga' supera 'Homem-Aranha' e tem melhor estreia de filme brasileiro em 2026

A comédia brasileira “Minha Melhor Amiga”, estrelada por Ingrid Guimarães e Monica Martelli, teve a melhor estreia de um filme brasileiro em 2026 no último fim de semana, segundo dados da consultoria Rentrak divulgados nesta segunda-feira, 7.

O longa arrecadou R$ 11,4 milhões entre os dias 3 e 6 de setembro e levou 461,8 mil pessoas aos cinema, colocando o filme na 10ª posição entre as maiores estreias dos cinemas brasileiros no ano, de acordo com números publicados pela Veja.

Após cinco semanas na liderança, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” caiu para o segundo lugar da bilheteria no período. Na sequência, aparecem “A Odisseia”, “Coyote Vs. Acme” e “Sobrenatural: Agora Entre Nós”.

Ao todo, os cinemas brasileiros movimentaram R$ 34,3 milhões no fim de semana prolongado pelo feriado do Dia da Independência, alta de 8,07% em relação à semana anterior. O público chegou a 1,37 milhão de pessoas, crescimento de 3%.

Nos Estados Unidos, “A Odisseia” retomou a liderança das bilheterias em um fim de semana sem estreias relevantes. O filme arrecadou US$ 13 milhões entre os dias 4 e 6 de setembro, segundo o site da Rentrak.

Sobre o filme

A história acompanha duas amigas de longa data que viajam juntas para a Espanha. A ideia é ajudar uma delas a lidar com uma crise pessoal após o fim de um relacionamento. Durante a viagem, porém, a convivência intensa faz antigas diferenças voltarem à tona e revela segredos que colocam a amizade das duas à prova.

O filme é protagonizado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli e dirigido por Susana Garcia, responsável por “Minha Mãe É uma Peça 3” e “Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou!”.