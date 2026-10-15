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Amazon lança gadgets de IA que ouvem conversas — e agora sugerem o que comprar

Pulseira Bee Frontier, de US$ 74,99, e acessório magnético Bee Eclipse são os primeiros produtos da Bee desde a compra pela Amazon e se conectam à Alexa+ e à loja da empresa

Pulseira Bee Frontier, de US$ 74,99, e acessório magnético Bee Eclipse são os primeiros produtos da startup desde a compra pela Amazon; integração com Alexa+ e Amazon.com é a principal novidade

Pulseira Bee Frontier, de US$ 74,99, e acessório magnético Bee Eclipse são os primeiros produtos da startup desde a compra pela Amazon; integração com Alexa+ e Amazon.com é a principal novidade

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17h38.

Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 17h43.

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RESUMO ＋

A Amazon lançou o Bee Frontier e o Bee Eclipse, os primeiros aparelhos da Bee desde que comprou a startup, em 2025. Os dois ouvem conversas do dia a dia e as transformam em resumos, lembretes e listas de tarefas. O Frontier, uma pulseira de US$ 74,99, já está à venda nos Estados Unidos; o Eclipse, que se prende ao celular, sai por US$ 99,99 e chega em breve. A principal novidade é a integração com a Alexa+ e a Amazon.com, que permite transformar produtos citados em conversas em recomendações de compra. A empresa afirma que o áudio não é armazenado e que nem ela tem acesso aos dados.

A Amazon lançou nesta quinta-feira, 15, dois novos aparelhos da Bee, startup de inteligência artificial que comprou em julho de 2025 e que transforma conversas do dia a dia em resumos, lembretes e listas de tarefas.

O Bee Frontier, uma pulseira que também pode ser presa à roupa, custa US$ 74,99 e já está à venda na Amazon.com. O Bee Eclipse, do tamanho de um cartão de crédito, gruda magneticamente na traseira do celular e sai a partir de US$ 99,99 — a empresa diz apenas que ele chega "em breve".

São os primeiros produtos da marca desde a aquisição. E a mudança mais importante não está no hardware, mas no software: a Bee passa a se conectar à Alexa+ e à própria loja da Amazon. Na prática, um produto mencionado numa conversa pode reaparecer como recomendação na página inicial do site.

O funcionamento segue o mesmo do primeiro modelo. Quando ligado, o aparelho escuta o que acontece ao redor, transcreve as conversas e usa IA para extrair o que interessa: a data de um jantar combinado de passagem, os próximos passos de uma reunião, o item que você disse que precisava comprar.

O que muda em relação ao primeiro modelo

O Frontier substitui o Bee Pioneer, pulseira lançada pela startup por US$ 49,99 e que saiu de linha com a chegada do novo modelo. A principal diferença está na resistência: o novo aparelho tem certificação IP67 contra poeira e água, algo que o antecessor não oferecia.

A bateria dura até sete dias, e o carregamento passou a ser por USB-C. Dois microfones com filtro de ruído, segundo a Amazon, conseguem separar o que importa do barulho de fundo em lugares como restaurantes cheios e escritórios abertos. A pulseira vem nas cores lavanda, sálvia e ônix.

O Eclipse faz a mesma coisa em outro formato. Ele se prende a celulares compatíveis com MagSafe ou Qi2 e promete mais de 21 dias de bateria. A Amazon o apresenta como uma opção para quem não quer usar mais um acessório no corpo — basta encaixar no telefone e sair. Em ligações, o aplicativo pede que o usuário solicite permissão aos outros participantes cada vez que começa a gravar.

Quanto custa usar a Bee

Quem compra o aparelho recebe sem custo adicional resumos das conversas e uma memória dos últimos 14 dias. O restante fica na assinatura Bee Pro, de US$ 11,99 por mês, com 30 dias grátis para novos clientes. Antes da aquisição, a startup cobrava US$ 19 mensais pelo serviço completo.

O plano pago inclui resumos ilimitados, tarefas sugeridas, um assistente de chat, modelos prontos para situações como aulas e sessões de brainstorm e um novo aplicativo para computador. Também é no Pro que ficam as integrações com Gmail, Google Agenda e Outlook: depois de uma reunião, a Bee lista os próximos passos, rascunha e-mails de acompanhamento e cria convites na agenda.

A conversa vira lista de compras

As integrações com a Alexa+ e a Amazon.com, também exclusivas do plano pago, são o ponto que mais diz sobre a estratégia da empresa.

Com a primeira, o usuário pode pedir a um aparelho Echo o resumo de uma reunião ou a lista de tarefas do dia, sem pegar o celular. O alto-falante usa reconhecimento de voz para responder apenas ao dono da conta. Com a segunda, itens citados em conversas aparecem como sugestões de produtos na página inicial da Amazon e nos aplicativos da Bee.

O exemplo escolhido pela própria Amazon no anúncio resume a aposta: lembrar de comprar o detergente que você disse que ia comprar. Para a Amazon, a conversa cotidiana passa a funcionar como um sinal de intenção de compra.

Como fica a privacidade

Um aparelho que ouve tudo esbarra inevitavelmente na privacidade, e a Amazon dedicou boa parte do anúncio ao tema. O Frontier e o Eclipse rodam sobre o Bee Private Compute, um ambiente de processamento isolado em que, segundo a empresa, "ninguém, incluindo a Amazon, pode acessar seus dados".

O áudio não é armazenado: vira texto em tempo real e é apagado em seguida. As transcrições são criptografadas com chaves criadas e controladas pelo próprio aparelho, e o usuário pode apagar transcrições e resumos quando quiser. Um único botão liga e desliga a escuta, uma luz indica quando ela está ativa, e o Frontier pode ser configurado para se desligar sozinho depois de alguns minutos sem som.

A desconfiança acompanha a Bee desde a venda. Quando a aquisição foi anunciada, a startup já prometia não guardar áudio nem usá-lo para treinar modelos de IA, mas não ficou claro se essas regras sobreviveriam dentro da Amazon — empresa que já foi criticada por repassar a autoridades gravações de câmeras Ring sem consentimento dos donos nem ordem judicial.

A mesma preocupação tem pautado os concorrentes. Em setembro, a Meta lançou óculos sem câmera justamente para afastar a desconfiança de quem está por perto.

A corrida pelos aparelhos de IA

Fundada em 2022 em San Francisco por Maria de Lourdes Zollo e Ethan Sutin, a Bee havia levantado cerca de US$ 8,5 milhões antes de ser comprada, segundo a PitchBook. O valor da aquisição não foi divulgado. A equipe foi incorporada à divisão de dispositivos da Amazon, comandada por Panos Panay, ex-executivo da Microsoft.

A compra marcou a volta da Amazon aos vestíveis, dois anos depois de encerrar a linha de pulseiras de saúde Halo, em 2023. E o mercado que ela encontra agora é bem mais disputado.

A Meta comprou em dezembro de 2025 a Limitless, dona de um pingente que grava conversas, e parou de vender o aparelho a novos clientes. Neste ano, a empresa de Mark Zuckerberg apresentou o Muse Charm, um aparelho dedicado ao seu assistente de IA, com lançamento previsto para dezembro. A OpenAI, que pagou cerca de US$ 6,5 bilhões pela io, empresa de hardware de Jony Ive, ex-designer da Apple, deve lançar seu primeiro aparelho a partir de 2027, segundo a imprensa americana.

No preço, a Amazon entra por baixo. O Plaud Note, gravador com IA que virou referência no segmento, custa US$ 159, e a versão Pro sai por US$ 189.

A disputa faz parte de uma corrida maior das big techs pelos agentes pessoais de IA, assistentes que conhecem a rotina do usuário e agem em nome dele. O anúncio da Amazon cita apenas a venda pela Amazon.com, e a empresa não informou se os aparelhos chegarão ao Brasil.

Perguntas frequentes

O que são o Bee Frontier e o Bee Eclipse? ＋

São dois aparelhos de inteligência artificial da Bee, startup comprada pela Amazon em 2025. Eles ouvem conversas do dia a dia e as transformam em resumos, lembretes e listas de tarefas. O Frontier é usado no pulso ou preso à roupa, e o Eclipse se prende magneticamente à traseira do celular.

Quanto custam os novos aparelhos da Bee? ＋

O Bee Frontier custa US$ 74,99 e já está à venda na Amazon.com. O Bee Eclipse sai a partir de US$ 99,99 e chega em breve, segundo a Amazon.

Precisa pagar assinatura para usar a Bee? ＋

Não para as funções básicas. A compra inclui resumos das conversas e memória dos últimos 14 dias. Recursos como resumos ilimitados, integrações com Gmail, Outlook, Alexa+ e Amazon.com e o aplicativo para computador exigem a assinatura Bee Pro, de US$ 11,99 por mês.

Qual é a diferença entre o Bee Frontier e o Bee Eclipse? ＋

Os dois têm as mesmas funções. O Frontier é uma pulseira resistente à água, com bateria de até sete dias. O Eclipse, do tamanho de um cartão de crédito, se prende a celulares compatíveis com MagSafe ou Qi2 e tem bateria de mais de 21 dias.

A Bee grava minhas conversas? ＋

O aparelho ouve as conversas quando está ligado, mas, segundo a Amazon, o áudio não é armazenado: ele é transformado em texto em tempo real e apagado em seguida. As transcrições são criptografadas, e o usuário pode apagá-las a qualquer momento.

Como a Bee se conecta à Alexa e à Amazon? ＋

Com a Alexa+, o usuário pode pedir a um aparelho Echo o resumo de uma reunião ou a lista de tarefas. Com a Amazon.com, produtos mencionados em conversas aparecem como recomendações na página inicial da loja e nos aplicativos da Bee. As duas integrações exigem a assinatura Bee Pro.

Os aparelhos da Bee serão vendidos no Brasil? ＋

A Amazon não informou. O anúncio cita apenas a venda pela Amazon.com, nos Estados Unidos.

Quem são os concorrentes da Bee? ＋

O principal é o Plaud Note, gravador com IA que custa US$ 159. A Meta comprou a Limitless, dona de um pingente que grava conversas, e prepara o Muse Charm. A OpenAI, que comprou a io, de Jony Ive, deve lançar seu primeiro aparelho a partir de 2027.

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