Quem é quem em 'Sobrevivência'? Conheça o elenco do filme da Netflix

RESUMO ＋ O filme “Sobrevivência”, disponível na Netflix, reúne Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun em uma trama sobre o sequestro do filho de um candidato à prefeitura de Los Angeles. O suspense estreou no dia 9 e tem direção, roteiro e atuação de Affleck. Conheça os atores e os personagens da produção.

O filme “Sobrevivência”, disponível na Netflix desde o dia 9, acompanha um candidato à prefeitura de Los Angeles que precisa lidar com o sequestro do filho às vésperas da eleição. O suspense é dirigido e estrelado por Ben Affleck, que também assina o roteiro e a produção.

No elenco estão Kerry Washington, de “Scandal”, Gillian Anderson, de “Arquivo X”, e Steven Yeun, de “The Walking Dead”. Os personagens fazem parte do círculo familiar e político de Mark Kimball, interpretado por Affleck, e têm seus próprios segredos revelados durante a crise.

Quem é quem no elenco de “Sobrevivência”?

Ben Affleck é Mark Kimball

Ben Affleck interpreta Mark Kimball, candidato independente à prefeitura de Los Angeles. A campanha enfrenta dificuldades financeiras quando, a poucos dias da eleição, ele recebe um telefonema informando que seu filho foi sequestrado.

Além de protagonista, Affleck dirige, produz e assina o roteiro do filme. O ator venceu dois Oscars e esteve à frente de produções como “Argo”, “Garota Exemplar” e “Gênio Indomável”.

Kerry Washington é Abigail Kimball

Kerry Washington interpreta Abigail, esposa de Mark e mãe de Denny, o menino sequestrado.

Abigail trabalha como terapeuta e participa com relutância da campanha eleitoral do marido. O casal enfrenta problemas no casamento e guarda segredos que vêm à tona durante a tentativa de resgatar o filho.

A atriz é conhecida por trabalhos como “Scandal”, “Django Livre” e “Little Fires Everywhere”.

Gillian Anderson é Dayle Burton

Gillian Anderson interpreta Dayle Burton, uma especialista em gerenciamento de crises chamada para ajudar a família Kimball após o sequestro.

Dayle assume o controle da situação e exige que os envolvidos revelem informações que possam interferir nas negociações.

A atriz ficou conhecida por interpretar Dana Scully em “Arquivo X” e também participou de “The Crown”, “Sex Education” e “The Fall”.

Steven Yeun é Sam

Steven Yeun vive Sam, assessor de campanha de Mark Kimball e um dos profissionais de maior confiança do candidato.

É ele quem procura Dayle Burton para lidar com o sequestro. Os dois já haviam trabalhado juntos anteriormente.

O ator participou de “The Walking Dead”, “Minari: Em Busca da Felicidade”, “Treta” e “Não! Não Olhe!”.

Adriana Paz é Cecilia Trujillo

Adriana Paz interpreta Cecilia Trujillo, babá da família Kimball, responsável pelos cuidados de Denny.

Cecilia mantém uma relação próxima com o menino e tenta ajudar o namorado, Ramon, a conseguir trabalho na casa da família.

A atriz mexicana integra o elenco de “Emilia Pérez” e recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes pelo filme.

Luis Gerardo Méndez é Ramon

Luis Gerardo Méndez interpreta Ramon, namorado de Cecilia e imigrante sem documentação regular nos Estados Unidos.

Ele procura emprego em Los Angeles, mas Mark resiste à possibilidade de contratá-lo por receio de prejudicar sua campanha eleitoral.

O ator também participou de “Club de Cuervos”, “Mistério no Mediterrâneo” e “The Resort”.

Ray Fisher é Ron Sperling

Ray Fisher interpreta Ron Sperling, professor universitário que mantém um relacionamento extraconjugal com Abigail Kimball, sem o conhecimento de Mark.

O ator é conhecido por interpretar Ciborgue em “Liga da Justiça de Zack Snyder” e por participar de “True Detective”.

Christopher Woodley é Denny Kimball

Christopher Woodley interpreta Denny, filho de Mark e Abigail Kimball.

O menino desaparece durante a noite de Halloween, quando sai para pedir doces, e seu sequestro desencadeia os acontecimentos centrais do filme.

Jacob Estrada é Hector

Jacob Estrada interpreta Hector, filho de Ramon.

O menino é amigo de Denny e está com ele durante a noite de Halloween, quando ocorre o sequestro.

Qual é a história de “Sobrevivência”?

O suspense acompanha Mark Kimball, candidato à prefeitura de Los Angeles, e sua esposa Abigail após receberem a notícia de que o filho foi sequestrado.

Enquanto tentam reunir o dinheiro do resgate, o casal precisa lidar com conflitos familiares, segredos e decisões que podem comprometer a campanha eleitoral e o futuro da família.

O filme foi escrito por Connor McIntyre e Billy Ray, com participação de Ben Affleck no roteiro. A produção é uma parceria com a Artists Equity, empresa fundada por Affleck, Matt Damon e Gerry Cardinale.

Onde assistir a “Sobrevivência”?

“Sobrevivência” está disponível no catálogo da Netflix desde o dia 9.

O filme tem duração de 1 hora e 48 minutos e reúne elementos de suspense policial e drama político.