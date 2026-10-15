Quem é quem em 'Sobrevivência'? Conheça o elenco do filme da Netflix

Ben Affleck e Kerry Washington interpretam Mark e Abigail Kimball em “Sobrevivência”, suspense disponível na Netflix. (WARRICK PAGE/NETFLIX/Divulgação)
Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13h00.
O filme “Sobrevivência”, disponível na Netflix, reúne Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson e Steven Yeun em uma trama sobre o sequestro do filho de um candidato à prefeitura de Los Angeles. O suspense estreou no dia 9 e tem direção, roteiro e atuação de Affleck. Conheça os atores e os personagens da produção.
O filme “Sobrevivência”, disponível na Netflix desde o dia 9, acompanha um candidato à prefeitura de Los Angeles que precisa lidar com o sequestro do filho às vésperas da eleição. O suspense é dirigido e estrelado por Ben Affleck, que também assina o roteiro e a produção.
No elenco estão Kerry Washington, de “Scandal”, Gillian Anderson, de “Arquivo X”, e Steven Yeun, de “The Walking Dead”. Os personagens fazem parte do círculo familiar e político de Mark Kimball, interpretado por Affleck, e têm seus próprios segredos revelados durante a crise.
Ben Affleck interpreta Mark Kimball, candidato independente à prefeitura de Los Angeles. A campanha enfrenta dificuldades financeiras quando, a poucos dias da eleição, ele recebe um telefonema informando que seu filho foi sequestrado.
Além de protagonista, Affleck dirige, produz e assina o roteiro do filme. O ator venceu dois Oscars e esteve à frente de produções como “Argo”, “Garota Exemplar” e “Gênio Indomável”.
Kerry Washington interpreta Abigail, esposa de Mark e mãe de Denny, o menino sequestrado.
Abigail trabalha como terapeuta e participa com relutância da campanha eleitoral do marido. O casal enfrenta problemas no casamento e guarda segredos que vêm à tona durante a tentativa de resgatar o filho.
A atriz é conhecida por trabalhos como “Scandal”, “Django Livre” e “Little Fires Everywhere”.
Gillian Anderson interpreta Dayle Burton, uma especialista em gerenciamento de crises chamada para ajudar a família Kimball após o sequestro.
Dayle assume o controle da situação e exige que os envolvidos revelem informações que possam interferir nas negociações.
A atriz ficou conhecida por interpretar Dana Scully em “Arquivo X” e também participou de “The Crown”, “Sex Education” e “The Fall”.
Steven Yeun vive Sam, assessor de campanha de Mark Kimball e um dos profissionais de maior confiança do candidato.
É ele quem procura Dayle Burton para lidar com o sequestro. Os dois já haviam trabalhado juntos anteriormente.
O ator participou de “The Walking Dead”, “Minari: Em Busca da Felicidade”, “Treta” e “Não! Não Olhe!”.
Adriana Paz interpreta Cecilia Trujillo, babá da família Kimball, responsável pelos cuidados de Denny.
Cecilia mantém uma relação próxima com o menino e tenta ajudar o namorado, Ramon, a conseguir trabalho na casa da família.
A atriz mexicana integra o elenco de “Emilia Pérez” e recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes pelo filme.
Luis Gerardo Méndez interpreta Ramon, namorado de Cecilia e imigrante sem documentação regular nos Estados Unidos.
Ele procura emprego em Los Angeles, mas Mark resiste à possibilidade de contratá-lo por receio de prejudicar sua campanha eleitoral.
O ator também participou de “Club de Cuervos”, “Mistério no Mediterrâneo” e “The Resort”.
Ray Fisher interpreta Ron Sperling, professor universitário que mantém um relacionamento extraconjugal com Abigail Kimball, sem o conhecimento de Mark.
O ator é conhecido por interpretar Ciborgue em “Liga da Justiça de Zack Snyder” e por participar de “True Detective”.
Christopher Woodley interpreta Denny, filho de Mark e Abigail Kimball.
O menino desaparece durante a noite de Halloween, quando sai para pedir doces, e seu sequestro desencadeia os acontecimentos centrais do filme.
Jacob Estrada interpreta Hector, filho de Ramon.
O menino é amigo de Denny e está com ele durante a noite de Halloween, quando ocorre o sequestro.
O suspense acompanha Mark Kimball, candidato à prefeitura de Los Angeles, e sua esposa Abigail após receberem a notícia de que o filho foi sequestrado.
Enquanto tentam reunir o dinheiro do resgate, o casal precisa lidar com conflitos familiares, segredos e decisões que podem comprometer a campanha eleitoral e o futuro da família.
O filme foi escrito por Connor McIntyre e Billy Ray, com participação de Ben Affleck no roteiro. A produção é uma parceria com a Artists Equity, empresa fundada por Affleck, Matt Damon e Gerry Cardinale.
“Sobrevivência” está disponível no catálogo da Netflix desde o dia 9.
O filme tem duração de 1 hora e 48 minutos e reúne elementos de suspense policial e drama político.
Ben Affleck interpreta Mark Kimball, candidato à prefeitura de Los Angeles cujo filho é sequestrado. O ator também dirige, produz e assina o roteiro do filme.
Abigail Kimball é interpretada por Kerry Washington. A personagem é terapeuta, esposa de Mark e mãe de Denny.
Dayle Burton, interpretada por Gillian Anderson, é uma especialista em crises contratada para ajudar a família durante o sequestro.
Christopher Woodley interpreta Denny Kimball, filho de Mark e Abigail.
O filme estreou no dia 9 e está disponível no catálogo da Netflix.