'Coyote vs. Acme' bate recorde de distribuidora independente

O longa-metragem 'Coyote vs. Acme' arrecadou US$ 15,4 milhões no final de semana de estreia nos Estados Unidos. O resultado estabelece um recorde para a Ketchup Entertainment, pequena distribuidora norte-americana que adquiriu o projeto descartado pela Warner Bros. pelo valor de US$ 50 milhões.

O desempenho financeiro desenha um cenário analítico complexo para a distribuidora. Embora a produção ainda necessite de um percurso mais longo nas bilheterias para cobrir o investimento inicial, a meta de curto prazo da empresa foi atingida: colocar a marca em um novo patamar dentro da indústria cinematográfica e ampliar o reconhecimento junto ao grande público.

De acordo com informações publicadas pelo portal Deadline, a Ketchup Entertainment destinou um orçamento modesto para a campanha de marketing do filme, de US$ 10 milhões.

A repercussão em torno do lançamento foi impulsionada, em sua maioria, pelo engajamento orgânico dos fãs nas redes sociais.

Além do retorno financeiro inicial, a produção teve recepção altamente favorável tanto da crítica especializada quanto do público. O título registrou 95% de aprovação no agregador Rotten Tomatoes e alcançou a nota A na plataforma de pesquisa CinemaScore.

Do descarte fiscal às telas de cinema

O projeto original havia sido engavetado e descartado pela Warner Bros. em uma polêmica decisão interna voltada ao corte de despesas por meio de manobras fiscais. Após permanecer anos guardada nos arquivos do estúdio, a obra teve seu lançamento garantido após a negociação com a nova distribuidora.

Com direção de Dave Green, 'Coyote vs. Acme' conta com produção e co-roteiro assinados por James Gunn. O filme já está em cartaz nos cinemas brasileiros.