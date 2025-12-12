Taylor Swift pagou mais de R$ 1 bilhão em bônus para equipe

Com a estreia de mais um documentário e de outro filme de turnê de Taylor Swift nesta sexta-feira, 12, o nome da cantora voltou a dominar as redes sociais. Mas, desta vez, não foi por suas músicas. Ao longo dos dois anos de apresentações, Swift distribuiu um total de R$ 1 bilhão (US$ 197 milhões) em bônus para sua equipe, segundo a People.

O bônus foi distribuído entre motoristas de caminhão, fornecedores de alimentos e bebidas, técnicos de instrumentos, equipe de merchandising, equipe de iluminação e som, equipe de produção e assistentes, carpinteiros, dançarinos, banda, segurança, coreógrafos, pirotecnia, montadores de estruturas, cabelo, maquiagem, figurino, fisioterapeutas e equipe de vídeo. A The Eras Tour foi a turnê mais lucrativa da história, arrecadando mais de R$ 10,8 bilhões (US$ 2 bilhões).

“Se a turnê tem mais lucro, o pessoal que trabalha nela precisa ganhar mais”, disse a artista em uma das cenas de seu novo documentário.

A docussérie revelou a reação dos funcionários quando receberam o bônus. Visivelmente emocionada, uma das colaboradoras precisou até inalar sua bombinha de asma.

seeing the eras tour crew’s reaction to taylor’s bonuses has me sobbing 😭 she’s so generous pic.twitter.com/TklBqM2qxx — 𝗥𝗢𝗕𝗜𝗡 (@fateofrobin) December 12, 2025

Não foi a primeira vez que Swift distribuiu valores tão altos. No final de 2024, um bilhete escrito a mão pela cantora foi veiculado nas redes sociais. Nele, ela oferte um bônus de R$ 538 mil (US$ 100 mil) para um dos motoristas de caminhão dos shows.

Em agosto de 2023, quando Swift encerrou a primeira etapa norte-americana da turnê, a People também afirmou que ela havia distribuído mais de US$ 55 milhões em bônus apenas nos primeiros meses de apresentação. Segundo o site, dar bonificações ao final de cada etapa da turnê por continentes se tornou uma prática quase que corporativa.

Império bilionário

Com seis episódios dirigidos por Don Argott, a produção que chegou nesta sexta mostra como uma turnê de 21 meses e 149 shows gerou receita de US$ 2,07 bilhões em bilheteria, mais que o dobro de qualquer outra turnê já realizada.

A série chega ao Disney+ ao lado de outro filme que registra a última apresentação da turnê em Vancouver, no Canadá, em dezembro de 2024. É mais uma camada do ecossistema de produtos que Swift construiu em torno da The Eras Tour, uma estratégia de distribuição multiplataforma que vem se mostrando extremamente lucrativa.

Swift não é apenas a cantora pop mais bem-sucedida de sua geração, ela se tornou um fenômeno econômico completo. Segundo a Forbes, seu patrimônio líquido atual é estimado em US$ 1,6 bilhão, número que a coloca como a musicista mulher mais rica do mundo, superando Rihanna.

Enquanto a fortuna de Rihanna vem principalmente de seus negócios de beleza e moda, a riqueza de Swift deriva quase inteiramente de sua música e turnês.

A The Eras Tour vendeu mais de 10 milhões de ingressos, com preço médio de US$ 204, bem acima da média de US$ 131 para as 100 maiores turnês globais em 2023, segundo dados da Pollstar, site que monitora faturamentos no mundo artístico

Para colocar em perspectiva, Swift precisou de apenas 149 shows para superar a turnê de despedida de Elton John, que arrecadou US$ 939 milhões em mais de 330 apresentações ao longo de cinco anos (2018-2023). O resultado também deixou para trás a Music of the Spheres Tour do Coldplay, que faturou cerca de US$ 1 bilhão em aproximadamente 170 datas durante o mesmo período.