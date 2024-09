Beatles ou Sabrina Carpenter? Cantora alcança recorde da maior banda do mundo

É indiscutível que os Beatles são a maior banda da história. Com mais de 1 bilhão de discos vendidos em todo o mundo e canções que ultrapassam o também bilhão de streams no Spotify, o grupo da década de 1960 quebrou paradigmas na indústria e está entre os favoritos de muita gente. Mas os tempos mudam e novos artistas têm conquistado espaços que só os Beatles haviam chegado. Sabrina Carpenter, dona de hits como "Espresso" e "Please Please Please", é um deles.

A cantora conquistou nesta quarta-feira, 4, uma marca que apenas John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr tinham alcançado: com o lançamento do último álbum, "Short n' Sweet", emplacou três músicas no Top 5 da Billboard Hot 100, a lista das canções mais ouvidas nos Estados Unidos — sendo "Taste" a segunda do ranking."Please Please Please", viral no TikTok, entra em terceiro lugar na lista e "Espresso" segue em quarto, completando a trinca da cantora nas primeiras posições. O primeiro lugar está com "A Bar Song (Tipsy)", de Shaboozer.

Antes de Cartpenter, só os Beatles haviam conquistado o feito. Em 1963, a banda emplacou "I Want to Hold your Hand" na primeira posição, "She Loves You" na segunda e "Please Please Me" na quarta.

Viral e na liderança

As últimas canções de Sabrina Carpenter fixaram na cabeça como chiclete dos usuários de TikTok e dos Reels do Instagram. E não à toa: "Espresso" está na lista da Billboard há 20 semanas, entre a terceira e a quarta posições. Já "Please Please Please", em segundo lugar, já conquistou a primeira colocação no ranking e está por lá há 12 semanas.

A cantora ficou mais reconhecida ao fazer a abertura dos shows de Taylor Swift na The Eras Tour, mas começou a carreira aos 12 anos como atriz e cantora. Entre 2014 e 2017, foi uma das protagonistas da série juvenil "Garota Conhece o Mundo", do Disney Channel.

Nas últimas semanas, após lançar o álbum "Short n' Sweet", Sabrina conquistou ainda mais público com o lançamento do clipe de "Taste", no qual contracena com Jenna Ortega, intérprete de Wandinha e parte do elenco de "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", que estreia nesta quinta-feira, 5.