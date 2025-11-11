Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sabrina Carpenter deve estrelar musical de 'Alice no País das Maravilhas'

Estrela pop também deve produzir o novo musical da Universal Pictures, dizem sites internacionais

Sabrina Carpenter: musical é um projeto da cantora desde 2020 (ANGELA WEISS/AFP)

Sabrina Carpenter: musical é um projeto da cantora desde 2020 (ANGELA WEISS/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19h34.

Tudo sobreFilmes
Saiba mais

Sabrina Carpenter está prestes a dar um grande passo no mundo cinematográfico. Segundo sites internacionais, como Holywood Reporter e Variety, a estrela pop foi confirmada como protagonista de um novo musical da Universal Pictures, inspirado no clássico Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Este será seu primeiro papel principal em um longa de grande estúdio, marcando uma nova fase em sua carreira.

O filme supostamente será dirigido por Lorene Scafaria, conhecida por seu trabalho em sucessos como As Golpistas (2019) e por episódios da premiada série Succession. Além de atuar, Carpenter será também produtora do projeto, ao lado de Marc Platt. A produção conta ainda com Leslie Morgenstein e Elysa Koplovitz Dutton, da Alloy Entertainment.

Segundo os veículos, a decisão veio após o sucesso de Wicked, musical baseado na história do Mágico de Oz que também foi estrelado por uma estrela pop, Ariana Grande. O filme da Universal Pictures rendeu nomeações no Oscar e também garantiu US$ 756 milhões em bilheteria. 

Carreira em ascensão

A escolha por Carpenter faz sentido, considerando seu grande momento na música. Ela recebeu recentemente seis indicações ao Grammy, incluindo "Álbum do Ano" e "Canção do Ano", por seu álbum Man’s Best Friend (2025). Embora já tenha uma trajetória no cinema, com participações em filmes como Tall Girl, a cantora tem se dedicado mais à música nos últimos anos. 

A ideia de um musical baseado em Alice no País das Maravilhas foi proposta por Carpenter à Universal em 2024, após um primeiro acordo com a Netflix em 2020, que não se concretizou. Agora, com a parceria com Scafaria, o projeto ganhou novos rumos.

Acompanhe tudo sobre:UniversalMúsicaFilmes

Mais de Pop

'Stranger Things': ator que interpreta Vecna virá a SP antes da estreia

Big Brother: qual país paga o maior prêmio? Valor supera edição brasileira

Após fechar várias atrações, Disney promete grandes mudanças nos parques para 2026

Pokémon vai lançar primeiro parque temático em 2026; conheça as atrações

Mais na Exame

Mercados

Disney está perdendo milhões de dólares por dia devido ao bloqueio do YouTube TV

Pop

'Stranger Things': ator que interpreta Vecna virá a SP antes da estreia

Esporte

Rio Open 2026 esgota ingressos e pode bater recorde de público novamente

Brasil

Governo assina decreto que moderniza regra do vale-refeição e alimentação