Sabrina Carpenter deve estrelar musical de 'Alice no País das Maravilhas'

Sabrina Carpenter está prestes a dar um grande passo no mundo cinematográfico. Segundo sites internacionais, como Holywood Reporter e Variety, a estrela pop foi confirmada como protagonista de um novo musical da Universal Pictures, inspirado no clássico Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Este será seu primeiro papel principal em um longa de grande estúdio, marcando uma nova fase em sua carreira.

O filme supostamente será dirigido por Lorene Scafaria, conhecida por seu trabalho em sucessos como As Golpistas (2019) e por episódios da premiada série Succession. Além de atuar, Carpenter será também produtora do projeto, ao lado de Marc Platt. A produção conta ainda com Leslie Morgenstein e Elysa Koplovitz Dutton, da Alloy Entertainment.

Segundo os veículos, a decisão veio após o sucesso de Wicked, musical baseado na história do Mágico de Oz que também foi estrelado por uma estrela pop, Ariana Grande. O filme da Universal Pictures rendeu nomeações no Oscar e também garantiu US$ 756 milhões em bilheteria.

Carreira em ascensão

A escolha por Carpenter faz sentido, considerando seu grande momento na música. Ela recebeu recentemente seis indicações ao Grammy, incluindo "Álbum do Ano" e "Canção do Ano", por seu álbum Man’s Best Friend (2025). Embora já tenha uma trajetória no cinema, com participações em filmes como Tall Girl, a cantora tem se dedicado mais à música nos últimos anos.

A ideia de um musical baseado em Alice no País das Maravilhas foi proposta por Carpenter à Universal em 2024, após um primeiro acordo com a Netflix em 2020, que não se concretizou. Agora, com a parceria com Scafaria, o projeto ganhou novos rumos.