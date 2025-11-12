Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Exclusivo: Maioria das pessoas apoia rotulagem de músicas 100% feitas por IA, diz a Deezer

Em entrevista à EXAME, General Manager da plataforma na América Latina traz perspectivas sobre o impacto da IA na indústria da música, por meio de levantamento conduzido pela Ipsos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 06h00.

Tudo sobreDeezer
Saiba mais

Na indústria da música, existem muitas dúvidas e debates a respeito do uso da inteligência artificial (IA) nas produções. Mas entre os ouvintes — pelo menos a maioria deles — há um desejo de que as músicas feitas 100% por IA sejam identificadas.

Essa preferência foi apresentada em um levantamento global encomendado pela Deezer, plataforma de streaming de música, e divulgado nesta quarta-feira, 12, em exclusividade à EXAME.

O estudo foi conduzido pela Ipsos, companhia de pesquisa de mercado, com 9 mil pessoas em oito países: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Holanda, Alemanha e Japão.

Entre os participantes, todos ouviram três faixas e tiveram de apontar quais eram produzidas exclusivamente por IA. A margem de erro foi de 97%. Segundo os dados, 71% dos entrevistados ficaram surpresos com o resultado e 52% relataram desconforto ao não conseguirem identificar corretamente as faixas.

No Brasil, os resultados da pesquisa seguiram a mesma tendência global: 97% dos participantes não conseguiram identificar corretamente se as faixas apresentadas foram compostas por Inteligência Artificial ou por humanos. Apesar disso, o público brasileiro demonstrou receptividade à presença da tecnologia na música, refletindo um histórico de abertura à inovação.

"A maioria dos brasileiros tem dificuldade para distinguir uma música feita por IA, por isso, os ouvintes priorizam a confiança sobre o conteúdo que está sendo consumido", explicou Rodrigo Vicentini, General Manager da Deezer na América Latina.

Além da transparência em relação às músicas geradas por IA, a maioria dos participantes deixou claro seu apoio à remuneração justa para artistas e compositores cujas obras são usadas no treinamento de modelos automatizados. O estudo mostra que:

  • 65% dos entrevistados dizem que não deveria ser permitido usar material protegido por direitos autorais para treinar modelos de IA usados para criar música.
  • 70% acreditam que a música 100% gerada por IA ameaça a remuneração de cantores e compositores.
  • 73% acham antiético que empresas de IA usem material protegido por direitos autorais para gerar novas músicas sem a aprovação expressa do artista original.
  • 69% acreditam que os pagamentos por músicas 100% geradas por IA deveriam ser menores do que os de músicas criadas por humanos.

De acordo com Rodrigo Vicentini, esse comportamento demonstra o amadurecimento do público em relação ao consumo de entretenimento.

"As pessoas estão valorizando a cadeia produtiva da música e esperam uma remuneração adequada aos profissionais do setor, querem mais clareza sobre a origem dos conteúdos e se preocupam com a criatividade. A maneira como os ouvintes estão reagindo aos avanços da IA reforça o vínculo emocional que eles têm com os artistas e com o processo humano da criação musical", declarou.

Segundo o executivo, esse insight também motivou a plataforma a considerar a transparência como um dos principais pilares da experiência do usuário. "Já estamos avançados com isso. Se o usuário estiver ouvindo uma faixa criada por IA, o app mostra essa informação".

E acrescentou: "Isso nos motiva a criar um ecossistema mais saudável, com ferramentas que aprimoram a experiência do fã, detectam fraudes e identificam conteúdos gerados por IA".

Como os amantes da música enxergam a IA?

Rodrigo Vicentini, General Manager da Deezer na América Latina (Deezer/Divulgação)

De acordo com o levantamento, 76% dos brasileiros ouvidos afirmaram sentir curiosidade sobre o uso da IA no ambiente musical, o maior índice entre os países analisados. Além disso, 42% relataram já fazer uso ativo de ferramentas baseadas em inteligência artificial no cotidiano.

Quando questionados sobre o impacto da tecnologia no consumo de música, 62% acreditam que essas ferramentas podem auxiliar na descoberta de novos artistas e faixas. Outros 59% enxergam a IA como um elemento relevante para o futuro da criação musical.

Em contrapartida, 60% dos entrevistados no país expressaram preocupação com os possíveis efeitos negativos do uso da IA, principalmente no que diz respeito à originalidade e à criatividade no processo de composição.

Próximo passo? Protagonismo no streaming

O estudo faz parte de uma das diversas iniciativas da Deezer sobre o uso da IA no setor musical. A companhia de streaming aposta nessa tecnologia para ser a única entre as plataformas que detecta e rotula faixas 100% geradas por IA e defende os direitos autorais dos artistas.

A discussão sobre o uso de obras protegidas por direito autoral no treinamento de modelos de IA tem ganhado relevância internacional, especialmente após processos movidos por artistas, editoras e entidades representativas. Plataformas como a Deezer passam a enfrentar pressões regulatórias e demandas por maior clareza na curadoria dos conteúdos gerados artificialmente.

Apesar desses desafios, Rodrigo Vicentini enxerga grandes oportunidades para a empresa expandir sua força entre os concorrentes no streaming.

"Isso pode nos colocar em uma posição única no mercado. A Deezer tem olhado de forma pioneira para a IA e o impacto dela não apenas no nosso negócio, mas em toda a indústria. Recebemos cerca de 150 mil novas músicas por dia, e aproximadamente 50 mil — ou 34% — são geradas por IA", pontuou.

Diante deste cenário, Vicentini afirma que as medidas adotadas pela Deezer trazem não apenas mais responsabilidade na cadeia produtiva, como também pode impulsionar o negócio, com fidelização de assinantes do serviço de streaming e expansão para novos públicos.

"No ecossistema dos artistas, a tecnologia também tem papel importante no combate a fraudes. Desenvolvemos uma solução própria para detectar essas irregularidades e percebemos que o número é bastante expressivo. Buscamos compreender se os consumidores aprovam ou rejeitam esse tipo de conteúdo e, dessa maneira, podemos aprimorar a experiência dentro da plataforma".

Apesar das incertezas sobre o futuro da indústria musical com a IA, Vicentini está otimista que essa tecnologia possa aprimorar as operações.

"Acredito que há beleza no uso da inteligência artificial, e queremos utilizá-la a nosso favor para oferecer experiências cada vez melhores aos usuários. Daqui para frente, veremos novas funcionalidades e soluções impulsionadas por IA, especialmente na interação do público com o conteúdo e no desenvolvimento do mercado musical.

Por outro lado, o executivo reforça a necessidade de regulamentação desse recurso para a proteção de direitos autorais e da ética dentro do mercado. "É crucial para o mercado controlar o avanço tecnológico, visando proteger e manter a saúde do ecossistema."

Acompanhe tudo sobre:DeezerStreamingIndústria da músicaMúsicaInteligência artificial

Mais de Pop

Os Donos do Jogo: o que aconteceu no final?

'Tremembé': o que aconteceu com irmão de Suzane Von Richthofen?

Sabrina Carpenter deve estrelar musical de 'Alice no País das Maravilhas'

'Stranger Things': ator que interpreta Vecna virá a SP antes da estreia

Mais na Exame

Marketing

Na Black Friday, Mercado Pago vira a aposta mais agressiva do MELI

Mercados

SoftBank despenca um dia depois de vender participação na Nvidia

Negócios

Quais são e quanto faturam os maiores supermercados do Rio de Janeiro

Carreira

Processos seletivos antiquados podem perder talentos – descubra como a IA pode te ajudar nisso