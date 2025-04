Netflix abandona números de assinantes e aposta em novos indicadores para conquistar Wall Street

Wall Street está de olho no relatório de lucros do primeiro trimestre da Netflix (NFLX), divulgado nesta quinta-feira, 17, após o fechamento dos mercados dos Estados Unidos, mas com uma mudança significativa: a empresa não irá mais divulgar dados sobre o número de assinantes, que anteriormente serviam como um dos principais indicadores da saúde de seus negócios.

Em vez disso, a Netflix focará em métricas como engajamento de usuários e receita, que, segundo a companhia, "refletem melhor seu sucesso à medida que amadurece".

Após um quarto trimestre forte, impulsionado por eventos esportivos ao vivo e o maior número de novos assinantes da história da empresa. No trimestre passado, a gigante do streaming atingiu o número histórico de 301,6 milhões de assinantes, aumento de 18,9 milhões de um trimestre para outro.

Agora, muitos analistas esperam um primeiro trimestre com crescimento menos intenso, devido a um line-up de conteúdo mais modesto.

Saiba o que esperar dos resultados da Netflix:

Foco nos anúncios e na monetização

Wall Street também estará atenta à evolução da estratégia de anúncios da Netflix, uma área em que a empresa aposta forte para garantir um crescimento substancial nos próximos anos.

A Netflix espera dobrar sua receita com anúncios em 2023, após um aumento de 150% nos compromissos publicitários no ano passado.

Analistas do mercado querem saber mais sobre a expansão da receita com anúncios e os margens de lucro da plataforma, além de ouvir informações sobre a saúde do mercado publicitário.

Desafios econômicos e tarifas comerciais

Outra preocupação dos analistas é o impacto das incertezas econômicas e das tarifas comerciais nos negócios de publicidade da Netflix. A empresa foi forçada a reduzir suas taxas de anúncios depois que a Amazon introduziu publicidade no Prime Video. A pressão pode aumentar, especialmente com a guerra comercial e as dificuldades econômicas que podem afetar os gastos com publicidade.

Tecnologia de anúncios e crescimento do plano com anúncios

Netflix também tem investido em tecnologia de anúncios própria, com foco em melhorar a monetização e personalização para seus usuários.

Em 2022, a plataforma lançou um plano com anúncios, que, até janeiro de 2023, representava mais de 55% das novas inscrições nos países onde está disponível.

Analistas estarão atentos ao crescimento desse plano, além de questionar sobre a progressão da empresa em relação ao uso de parceiros como The Trade Desk e Google para suas vendas de anúncios.

Conteúdo e esportes

O interesse também está em como a Netflix planeja expandir sua oferta de esportes, uma área com grande potencial de apelo publicitário.

Além disso, a empresa está cada vez mais investindo em conteúdo criado por usuários para competir com o domínio do YouTube na visualização de TV.

Mudança no compartilhamento de senhas

Analistas também querem saber como a proibição do compartilhamento de senhas está impactando os negócios da Netflix, com algumas projeções indicando que os benefícios dessa mudança devem continuar a se expandir até 2025.

Expectativas para as ações

As ações da Netflix mostraram um forte desempenho, superando níveis importantes no gráfico e sugerindo que os investidores estão apostando em um novo relatório de lucros positivo.

Historicamente, a Netflix viu suas ações subirem em média 10,4% no dia seguinte ao anúncio de seus resultados trimestrais.