Com vendas em baixa, Molson Coors mira negócios fora da cerveja

Empresa busca novas fontes de receita e planeja aquisições em categorias de bebidas com maior potencial de crescimento

A cervejaria registrou demanda fraca nas regiões das Américas e da Europa no último trimestre (Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14h14.

A Molson Coors Beverage Co. pretende ampliar sua presença no mercado de bebidas além da cerveja tradicional. A explicação é a desaceleração nas vendas de suas principais marcas.

A estratégia, segundo o novo CEO, Rahul Goyal, envolve aquisições e parcerias em segmentos de crescimento mais rápido, como bebidas energéticas e produtos não alcoólicos. As informações são da Bloomberg.

Durante teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre, Goyal afirmou que a empresa está avaliando oportunidades de fusões e aquisições fora do setor cervejeiro. O executivo destacou que o objetivo é investir capital em marcas que complementem o portfólio e reduzam a dependência das cervejas, cuja demanda vem caindo nas Américas e na Europa.

A movimentação marca o início da gestão de Goyal, que assumiu o comando em outubro. Ele já havia liderado a compra da Zoa Energy, marca de bebidas energéticas cofundada por Dwayne “The Rock” Johnson, e defendeu parcerias com empresas como Coca-Cola Co. e Fever-Tree em funções anteriores.

O executivo ressaltou que a expansão será conduzida de forma "financeiramente disciplinada", preservando a classificação de crédito de grau de investimento da companhia.

Lucros menores e cortes de funcionários

Mesmo com a sinalização de diversificação, a Molson Coors prevê queda nos lucros no limite inferior da faixa de 7% a 10% divulgada anteriormente.

Segundo relatório da Bloomberg Intelligence, a cervejaria registrou demanda fraca nas regiões das Américas e da Europa no último trimestre.

Em outubro, a empresa anunciou o corte de 9% da força de trabalho nas Américas — cerca de 400 postos — como parte do plano de reestruturação para redirecionar recursos e retomar o crescimento.

No ano, as ações da empresa já caíram 21%.

