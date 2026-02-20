PCE: Inflação nos EUA sobe 0,4% em dezembro, acima do esperado

A inflação dos Estados Unidos medida pelo índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) acelerou em dezembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 20, pelo Departamento de Comércio.

O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, avançou 0,4% no mês. Em novembro, a alta havia sido de 0,2%. A expectativa de economistas ouvidos pela Reuters era de avanço de 0,3%.

O indicador é a principal referência do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para monitorar a inflação do país em relação à meta de 2%.

Em 12 meses até dezembro, o núcleo do PCE avançou 3,0%, após alta de 2,8% no mês anterior.

O índice cheio do PCE também aumentou 0,4% em dezembro, depois de subir 0,2% em novembro. Na comparação anual, a inflação medida pelo indicador ficou em 2,9%, ante 2,8% anteriormente — o ritmo mais rápido desde março de 2024.

Pressões em serviços e expectativa para janeiro

Relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) publicado na semana passada mostrou aumento moderado da inflação em janeiro, mas com persistência de pressões no setor de serviços.

Economistas destacaram uma alta de 12,0% nos serviços jurídicos no mês, categoria que pode adicionar cerca de 0,1 ponto percentual ao núcleo do PCE, embora seja considerada volátil.

Estimativas apontam que o núcleo do PCE pode ter subido até 0,4% em janeiro na comparação mensal, o que levaria a taxa anual para 3,1%. Os números de janeiro serão divulgados no dia 13 de março.

Consumo das famílias avança 0,4%

O governo informou ainda que os gastos do consumidor, que representam mais de dois terços da atividade econômica, cresceram 0,4% em dezembro, repetindo o ritmo de novembro.

Descontada a inflação, o consumo avançou 0,1%, indicando uma trajetória de crescimento mais lenta no início do primeiro trimestre.