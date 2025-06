Round 6 não terá quarta temporada, mas pode ganhar nova série dirigida por David Fincher

A terceira temporada de Round 6 estreou na última sexta-feira na Netflix. A série criada por Hwang Dong-hyuk, que conquistou um enorme sucesso mundial, não terá uma quarta temporada. A decisão foi confirmada pela própria plataforma, que optou por encerrar a jornada de Seong Gi-hun após seis episódios e um desfecho marcante.

No entanto, Round 6 não será esquecida tão cedo. O final da série sul-coreana já deixa aberta a possibilidade de desdobramentos no universo da franquia.

A Netflix está apostando em novos projetos derivados, sendo um deles uma produção de grande orçamento dirigida por David Fincher, conhecido pelo sucesso de Mindhunter, segundo o portal TecMundo.

O futuro da franquia

A presença de Cate Blanchett no episódio final da terceira temporada deu pistas sobre o próximo passo da série. A atriz vencedora do Oscar aparece em Los Angeles, em uma cena que sugere a expansão dos jogos para além da Coreia do Sul, com a criação de uma versão americana do torneio.

O recrutamento com o tradicional ddakji, já visto nas temporadas anteriores, indica que a competição mortal pode agora ter uma versão internacional.

O rumor sobre a nova produção, dirigida por David Fincher e com roteiro de Dennis Kelly (de Utopia), surgiu ainda durante o desenvolvimento da segunda temporada de Round 6.

Embora o criador da série, Hwang Dong-hyuk, não esteja diretamente envolvido, ele já expressou interesse em ver o que Fincher poderia trazer ao universo da produção.

Apesar de a Netflix não ter feito uma confirmação oficial, a cena de Blanchett parece ser um forte indício de que a série derivada está em andamento. Caso se concretize, a adaptação manterá o clima sombrio e reflexivo da série original, agora mais para o contexto cultural e social dos Estados Unidos.

Novas versões e adaptações

Desde a primeira temporada de Round 6, pistas deixadas ao longo da trama já sugeriam que os jogos não eram exclusivos da Coreia do Sul. A presença dos VIPs, a maioria ocidentais, indicava que a competição mortal poderia ser realizada em outros países.

A Netflix parece disposta a explorar essa ideia, desenvolvendo séries ambientadas em diferentes partes do mundo e adaptando os jogos para novos contextos culturais.

Essa estratégia segue o modelo de outras produções internacionais da plataforma, como a versão coreana de La Casa de Papel, que manteve a essência da produção original, mas com uma abordagem e personagens locais.

Embora a ideia de David Fincher assumir a direção de uma série derivada de Round 6 possa ser vista com ceticismo por alguns fãs, a escolha do cineasta faz sentido, dado seu domínio na criação de atmosferas tensas e complexas, como já demonstrado em Mindhunter.