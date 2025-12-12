Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre os destaques estão 'Bem-Vindos a Derry', a segunda temporada de 'Fallout' e o filme 'Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out'

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08h29.

No ritmo de fim de ano, o fim de semana chegou com a estreia de filmes e séries no streaming muito aguardados pelo público.

It: Bem-Vindos à Derry chega ao último episódio neste domingo, 14, pela HBO Max. No mesmo dia, o Disney+ recebe todas as temporadas de Mad Man para maratona no sofá, e a Netflix estreia Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out, com Daniel Craig.

Confira abaixo os cinco melhores séries e filmes para assistir no fim de semana:

Bem-vindos a Derry (HBO Max)

yt thumbnail

Prelúdio da franquia It: A Coisa, a série é ambientada em 1962 e explora os mistérios de Derry antes dos filmes. Focado no surgimento de Pennywise, o palhaço, a história começa com os desaparecimentos de crianças e uma investigação secreta do governo, revelando a origem da criatura que se alimenta de medo.

Neste domingo, estreia o episódio final da primeira temporada.

Mad Man (Disney+)

yt thumbnail

Estrelada por Jon Hamm, a série é um drama sobre uma das mais prestigiadas agências de publicidade de Nova York nos anos 1960, e de Donald Draper seu executivo mais misterioso, mas extremamente talentoso.

O Disney+ disponibilizou as sete temporadas na plataforma.

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (Netflix)

yt thumbnail

De volta à franquia, o detetive Benoit Blanc conta com a ajuda de um jovem padre para investigar um crime impossível na igreja de uma cidadezinha que tem uma história sombria.

Fallout - Temporada 2 (Prime Video)

yt thumbnail

Na segunda temporada, os protagonistas de Fallout chegam à versão pós-apocalíptica de Las Vegas, chamada New Vegas, reconhecida nos jogos. Necrótico (Walton Goggins) um mercenário com o corpo transformado pela rediação, entra para mudar as coisas.

F1: O Filme (Apple TV)

yt thumbnail

Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo.

O filme chegou ao streaming depois de passar dos US$ 600 milhões em bilheteria nos cinemas.

Acompanhe tudo sobre:FilmesStreamingSéries

