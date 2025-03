'Ruptura' é renovada para 3ª temporada — e essas são as dúvidas que a série ainda não respondeu

O último episódio do segundo ano de "Ruptura" mal chegou ao streaming nesta sexta-feira, 21, e a Apple TV+ já trouxe boas notícias: a série foi renovada para uma terceira temporada.

Produzida por Ben Stiller, que também assina como diretor, o título já era um dos mais populares da plataforma quando foi lançado, em 2022 — no meio tempo, recebeu 14 indicações ao Primetime Emmy Awards. O retorno para a segunda temporada veio para coroar o posto: a produção é de longe a mais assistida da Apple TV+, e gerou mais de US$ 200 milhões em receita para a empresa da maçã só no primeiro episódio.

“Realizar ‘Ruptura’ tem sido uma das experiências mais criativas e mais empolgantes de que já participei”, afirmou o produtor executivo e diretor Ben Stiller em comunicado oficial à imprensa. “Mesmo não tendo nenhuma lembrança disso, me disseram que fazer a terceira temporada será igualmente divertido – embora qualquer recordação desses eventos futuros também serão apagados para sempre e de forma irreversível da minha memória”, brincou ele.

O investimento em marketing da plataforma de streaming na segunda temporada foi superior aos demais títulos do catálogo. A Apple trouxe Adam Scott, Britt Lower e Tramell Tillman para o Brasil na CCXP, ao final do ano passado e contratou um estande temático da série no evento, que imitava o escritório da Lumon Industries. Na ocasião, a EXAME realizou uma entrevista exclusiva com o criador da série, Dan Erickson.

Dias antes da estreia, em janeiro deste ano, A Apple também levou quatro atores principais e Ben Stiller ao Grand Central Station, onde havia um aquário com uma réplica do escritório. Por lá, eles criaram uma cena fictícia do dia a dia de trabalho e divulgaram o lançamento da segunda temporada do título.

A quem não está familiarizado com a trama, a série acompanha Mark Scout (interpretado por Adam Scott) e seus colegas — Dylan (Zach Cherry), Irving (John Turturro) e Helly (Britt Lower) —, funcionários e participantes de um programa da Lumon Industries (empresa fictícia) que separa, de forma literal, suas identidades de trabalho e de casa por meio de um implante cerebral. O processo cria duas personalidades distintas: o "innie", que existe exclusivamente no ambiente de trabalho, e o "outie", que vive fora dele.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Ruptura'?

Ainda não há previsão da data de estreia para a terceira temporada de "Ruptura", mas a expectativa é que a espera seja mais curta. O primeiro ano estreou no streaming em 2022, já o segundo, somente em 2025. A série tem, ao todo, 20 capítulos.

O que esperar da 3ª temporada de 'Ruptura'?

[Atenção: o texto traz spoilers sobre "Cold Harbor", último episódio da segunda temporada de "Ruptura"]

Com vários pontos em aberto, a terceira temporada ainda tem muito o que contar ao público. Após o tenso diálogo entre o "innie" e o "outie" de Mark sobre o resgate de Gemma, sobram dúvidas sobre o paradeiro dos personagens, especialmente os presos dentro da Lumon. A escolha de Mark S. por Helly, e não Gemma, sem um plano definido do que fazer para sobreviver no escritório, também deve chacoalhar a ordem do escritório.

Para além do casal — ou casais, para quem já assistiu —, outros temas ficaram em aberto para a próxima temporada. Resta saber o que a empresa fará agora que tem os 25 arquivos completos para formar a personalidade de uma pessoa, muito embora ainda não tenha conseguido testá-la totalmente. E, claro, quais serão as consequências das 25 rupturas feitas no cérebro de Gemma, livre pela primeira vez desde o início da série.

Demais questões, sobre o propósito da Lumon, quem é Kier e o que vai acontecer com Cobel também em aberto após o último episódio. Separamos abaixo os principais pontos que a série deve responder na próxima temporada. Confira:

O que vai acontecer com Gemma (e como ela foi parar na Lumon)?

No último episódio da segunda temporada, o innie e o outie de Mark resgatam Gemma do andar de testes Lumon. Mas o innie escolhe Helly e foge com ela logo após deixar a esposa de seu outie em segurança. Bate aquela dúvida: o que vai acontecer com Gemma, que agora tem ela tem o cérebro dividido em 25 personalidades diferentes? E ainda além: como é que ela foi parar na Lumon, em primeiro lugar?

Há uma porção de teorias que respondem ambas as perguntas. A expectativa é que a terceira temporada as responda — ou pelo menos dê uma pista.

O que a Lumon vai fazer após Cold Harbor?

Com o fim do trabalho de Mark S. no projeto e a conclusão da pasta Cold Harbor, a Lumon agora parece ter tudo o que é necessário para reproduzir a personalidade de uma pessoa em diferentes rupturas. Resta saber o que a empresa, ainda tão misteriosa sobre seus objetivos, vai fazer com essa informação. E se Gemma ainda é necessária para novos testes.

Entre as teorias mais defendidas pelos fãs está a de que a Lumon recria personalidades para renascer o criador da empresa, Kier, que é louvado como uma figura religiosa. Esperamos por aqui que a terceira temporada traga mais detalhes sobre ele e sobre os próximos passos do projeto.

Qual é o plano, Mark?

Ao escolher Helly, Mark S. tomou uma decisão ousada, imprevisível e quase suicida: não se sabe o que a Lumon fará para punir os funcionários depois de toda a confusão, mas é possível que Mark não saia vivo dessa. E ele também tem sangue nas mãos: a morte de Mr. Drummond, diretor do sétimo andar, também é culpa dele — mesmo que tenha sido um acidente.

Ao mesmo tempo, nota-se que os funcionários se uniram para combater a autoridade tóxica do escritório, representada no momento por Mr. Milchick. Se houver uma rebelião, liderada por Mark, a trama vai ficar ainda mais interessante.

Só não dá para esquecer que o protagonista deu início à reintegração e se encontra no meio do processo. Se algumas "falhas" já aconteceram nos episódios anteriores, fica a curiosidade para saber como o assunto será abordado na próxima temporada.

Outros personagens também tem destinos incertos. Resta saber o que aconteceu com Irving, como será o futuro de Dylan de volta à empresa, qual o papel de Cobel na história e de que lado, de fato, Milchick está. Assunto não falta para a terceira temporada — e Dan Erickson sabe bem disso: “Mal posso esperar para continuar a espalhar angústia, diversão, pavor e malícia ao lado dessas pessoas totalmente incríveis”, disse ele em comunicado publicado nas redes sociais.

Onde assistir a 'Ruptura'?

A primeira e a segunda temporadas, completas, estão disponíveis no streaming Apple TV+.