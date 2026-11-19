Aviso de spoilers: o texto a seguir revela detalhes de uma missão das primeiras horas de "GTA 6".

Poucas horas após o lançamento de "GTA 6", uma personagem que sequer apareceu nos materiais de divulgação da Rockstar Games virou assunto entre os jogadores. Mandy, uma figura secundária da história, chamou a atenção por suas investidas provocantes em Jason durante uma missão. O encontro, no entanto, tem um detalhe que pode frustrar os fãs: não é possível conquistá-la no jogo.

A personagem aparece na missão "Pipework", quando Jason recebe de seu locador, Brian Heder, a tarefa de cobrar o aluguel atrasado de uma inquilina em Leonida Keys.

Ao chegar à casa, Jason descobre que o pagamento terá de esperar. Mandy diz que só entregará o dinheiro depois que ele resolver um problema hidráulico na pia da cozinha.

O que começa como um serviço simples logo ganha outro tom. A inquilina demonstra interesse por Jason desde o início da conversa e flerta abertamente com ele. O protagonista, porém, não corresponde às investidas.

A situação fica ainda mais inusitada quando Jason se enfia embaixo do armário para consertar o encanamento. Mandy desaparece por alguns instantes e retorna usando apenas um biquíni, enquanto continua tentando chamar a atenção dele.

Mandy in GTA 6 😱🔥

#GTA6 #gta6 #RockstarGames https://t.co/npbDyf4ybd — FOREVR (@celebcultured) November 19, 2026

É possível namorar Mandy em GTA 6?

Apesar das investidas e das situações que sugerem uma possível rota romântica, Mandy não é uma opção de romance em "GTA 6". O jogador não consegue escolher respostas que façam Jason corresponder ao interesse dela, e o protagonista mantém a decisão de não se envolver.

Ao terminar o conserto, Jason deixa a casa para continuar a missão. Também não adianta retornar ao local mais tarde. Em uma visita posterior, a personagem aparece chorando em frente à televisão e manda Jason ir embora caso perceba sua presença.

Não há novas interações românticas com ela, mesmo que o jogador decida não investir no relacionamento entre Jason e Lucia.

Por que Mandy virou assunto entre os jogadores?

A repercussão nas redes sociais tem relação com a maneira como a personagem é apresentada nas primeiras horas da campanha. Nesse momento da história, Lucia ainda está presa, enquanto a inquilina surge como uma possível pretendente para Jason.

A situação gerou memes e comentários nas comunidades de "GTA 6", com jogadores compartilhando imagens da personagem e brincando com suas investidas. A repercussão foi tão grande que ela passou a disputar a atenção dos fãs com Lucia, protagonista feminina do jogo.

O romance entre Jason e Lucia, porém, continua sendo um dos elementos centrais da narrativa. Ao longo da campanha, os dois podem trocar mensagens, sair em encontros e demonstrar afeto, inclusive de mãos dadas. A Rockstar permite que os jogadores escolham como manter a relação do casal ao longo da aventura.