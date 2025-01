David Lynch, diretor de 'Mulholland Drive' e 'Twin Peaks', morre aos 78 anos

O diretor e roteirista David Lynch, reconhecido pelos trabalhos sombrios e surrealistas no cinema, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 78 anos. No ano passado, ele revelou que havia sido diagnosticado com enfisema pulmonar após uma vida de tabagismo.

Reconhecido até hoje como um dos maiores nomes do cinema surrealista, pelo jeito único de misturar horror, film noir, mistérios whodunit e surrealismo europeu clássico,Lynch é o nome por trás de grandes produções da TV, como "Twin Peaks" (1990-1991) — vencedora do Globo de Ouro de Melhor Série Dramática — e "Hotel Room" (1993). No cinema, marcou a indústria com "The Elephant Man" (1980), "Blue Velvet" (1986) e "Mulholland Drive" (2001), os dois últimos pelos quais recebeu a indicação ao Oscar de Melhor Direção.

A família anunciou a morte do cineasta em uma publicação no Facebook nesta quinta-feira, 16: “Há um grande vazio no mundo agora que ele não está mais entre nós. Mas, como ele dizia: ‘Foque no donut, não no buraco.’”

David Lynch foi casado quatro vezes, com Peggy Lentz, Mary Fisk, Mary Sweeney e Emily Stofle. Ele deixa quatro filhos, duas meninas e dois meninos.

Rei do surrealismo

Ainda que nunca tenha recebido um Oscar por um trabalho específico, mesmo tendo sido indicado quatro vezes desde 1981 — nas categorias de Melhor Roteiro Adaptado (1) e Melhor Direção (3) —, Lynch é um dos maiores nomes da indústria cinematográfica em todo o mundo.

Suas obras, grande parte composta por roteiros considerados "malucos", "perturbadores" e "incompreensíveis", estão entre as mais conceituadas da sétima arte. Até hoje, os finais de seus filmes, como é o caso de "Mulholland Drive", intrigam críticos e especialistas de cinema e são temas constantes de discussão no setor.

Lynch começou a carreira no cinema como criador de curtas-metragens. A primeira estreia no cinema veio em 1977, com “Eraserhead”, filme de humor ácido e perturbador que se tornou um clássico cult. O sucesso da produção fez com que Mel Brooks o contratasse para dirigir “O Homem Elefante” (1980). O filme foi aclamado, recebendo oito indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Diretor.

Reconhecimento tardio

Ainda que esteja no hall dos maiores cineastas de Hollywood, Lynch recebeu mais indicações do que prêmios do setor. Foram quatro nomeações ao Oscar, nove ao Emmy Awards, cinco ao Globo de Ouro — com uma vitória —, duas ao BAFTA e cinco no Festival Internacional de Cinema de Cannes, único a conceder a Palma de Ouro para "Wild at Heart" e Melhor Direção para "Mulholland Drive".

O reconhecimento genuíno do trabalho do cineasta veio tarde. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas só concedeu a ele o primeito Oscar, Honorário pelo Conjunto da Obra, em 2020. O último trabalho de Lynch no cinema foi "Lucky" (2017). Na TV, trouxe de volta os personagens Dale Cooper (Kyle MacLachlan) para "Twin Pix: O Retorno" (2017), e incluiu no elenco outros talentos como Laura Dern, Naomi Watts, Michael Cera, Jim Belushi e Jennifer Jason Leigh.

