RPG pelo WhatsApp? Bis desenvolve formato inédito no mundo para CCXP24; veja como jogar

Uma parcela considerável de todo mundo que se diz "nerd" ou "geek" já jogou — ou pelo menos quis jogar — uma partida de RPG. Quem não teve a oportunidade de jogar a modalidade clássica, com lápis, papel e os sete dados diferentes, pode já ter se arriscado nas versões pelo celular ou computador. A partir desta sexta-feira, 15, no entanto, o meio vai ser o WhatsApp.

Essa é a proposta da Bis, que promete revolucionar a interação com o da CCXP24 ao desenvolver o primeiro jogo de RPG no mundo com o WhatsApp Flows, lançado este ano pela Meta. A ideia da marca é democratizar o acesso ao jogo e permitir que jogadores participem de uma saga imersiva, independentemente de onde estiverem.

Como funciona o RPG da Bis?

O game, que também celebra o retorno do Bis Limão às prateleiras, desafia os participantes a cumprir uma missão épica: levar o Bis Limão até a CCXP24, enfrentando universos criativos, aventuras e enigmas. Durante a jornada, os jogadores concorrem a prêmios "bistantâneos" e ao final, 50 sortudos serão premiados com ingressos para a feira, que acontece de 5 a 8 de dezembro, em São Paulo.

Para começar a jogar, basta acessar o site oficial do jogo e seguir as instruções. Assim como em um jogo de RPG clássico, é necessário escolher um personagem, a classe habilidades e até a história pessoal dele. O Mestre (no WhatsApp) te dará uma introdução ao cenário. É fantasia medieval? Ficção científica? Tem reinos mágicos e cidades ocultas? Mergulhe nesse mundo, pergunte sobre os costumes e anote tudo – você vai precisar de cada detalhe para sobreviver (e brilhar) na aventura.

Segundo Fabíola Menezes, diretora de marketing de chocolates da Mondelēz Brasil, o objetivo é criar um vínculo ainda maior com os fãs da marca e ampliar a experiência do evento para além das barreiras físicas. “Queremos que mais pessoas vivam essa experiência aBISurda com Bis na CCXP24”, afirmou.

A inovação do game reflete o crescimento do mercado de RPG no Brasil, que expandiu sete vezes nos últimos dez anos, segundo a Abragames. Pela primeira vez, um bot transforma o WhatsApp em tabuleiro virtual, garantindo acessibilidade para milhões de brasileiros.

Além da iniciativa e de, mais uma vez, ser parceiro oficial da CCXP, a marca Bis também renova sua parceria com o Artists' Valley, área da feira dedicada a quadrinistas. Haverá um estande exclusivo para receber cerca de 20 mil pessoas, com atrações inéditas e experiências interativas para o público.

Como jogar RPG: guia básico

Para quem é novo no mundo do RPG, aqui está um resumo simples para começar:

Entenda o conceito: No RPG, os jogadores assumem papéis de personagens e criam histórias coletivas. Um narrador (chamado de mestre) guia o enredo, enquanto os participantes tomam decisões que afetam os acontecimentos. Escolha um sistema de regras: Cada jogo tem suas próprias mecânicas. Elas ajudam a resolver as ações dos personagens, como combates ou desafios. Alguns sistemas famosos incluem Dungeons & Dragons e Call of Cthulhu. Crie um personagem: Os jogadores personalizam seus personagens com habilidades, histórias e objetivos. Esses personagens interagem com o mundo do jogo e com os outros jogadores. Siga a narrativa: O mestre apresenta desafios, enquanto os jogadores resolvem situações usando criatividade, trabalho em equipe e dados. No caso do game da Bis, o WhatsApp será o palco dessa interação, com o bot conduzindo a aventura.

Como comprar ingressos para a CCXP24?

As credenciais diárias já estão esgotadas, mas ainda é possível adquirir ingressos para o terceiro dia de festival por meio do pacote de 4 Dias e o do Epic Pass. A venda das credenciais da CCXP24 acontece no site Mundo Ticket, bilheteria oficial do evento.

Quando será a CCXP em 2024?

A CCXP24 será entre os dias 5 e 8 de dezembro.