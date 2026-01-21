Uso de IA em fraudes de identidade cresceu 300%, revela Veriff

A cada 25 tentativas de verificação de identidade feitas no mundo em 2025, uma foi fraudulenta, O dado, divulgado no Relatório de Fraude de Identidade 2026 da Veriff, empresa de validação digital, sintetiza a principal pressão enfrentada hoje por empresas de tecnologia, finanças e comércio eletrônico: a consolidação da fraude como um custo estrutural da economia digital. Ao todo, o uso de mídias digitais geradas ou manipuladas por IA cresceu 300% em relação a 2024[/grifar], ampliando a escala e a sofisticação dos ataques.

Segundo Andrea Rozenberg, diretora de mercados emergentes da Veriff, a tecnologia reduziu custos e permitiu a automação em massa de fraudes. “Ataques que antes exigiam tempo e recursos agora são executados com muito mais eficiência”, afirma.

Na América Latina, a tendência é de aceleração. Em 2025, as tentativas de fraude no setor de pagamentos cresceram 48%, enquanto as fintechs registraram alta de 23,4%, refletindo o avanço rápido da digitalização financeira.

A falsificação de identidade respondeu por 86% dos ataques na região, com destaque para o uso de documentos oficiais — como passaportes e identidades nacionais — e para a criação de identidades sintéticas, perfis falsos produzidos em escala com apoio de IA.

O impacto é mais visível nos setores de e-commerce e finanças. Marketplaces online registraram taxa líquida de fraude de 19,2% em 2025, cerca de cinco vezes a média global, enquanto o setor financeiro superou 5,5%, índice 30% acima do padrão internacional.