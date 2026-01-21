Inteligência Artificial

Uso de IA em fraudes de identidade cresceu 300%, revela Veriff

Explosão de golpes com inteligência artificial mantém fraudes em nível recorde e pressiona e-commerce, fintechs e bancos em todo o mundo

Fraudes digitais impulsionadas por inteligência artificial: levantamento mostra avanço que já atinge uma em cada 25 verificações de identidade online (Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images)/Getty Images)

Fraudes digitais impulsionadas por inteligência artificial: levantamento mostra avanço que já atinge uma em cada 25 verificações de identidade online (Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images)/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15h15.

A cada 25 tentativas de verificação de identidade feitas no mundo em 2025, uma foi fraudulenta, O dado, divulgado no Relatório de Fraude de Identidade 2026 da Veriff, empresa de validação digital, sintetiza a principal pressão enfrentada hoje por empresas de tecnologia, finanças e comércio eletrônico: a consolidação da fraude como um custo estrutural da economia digital. Ao todo, o uso de mídias digitais geradas ou manipuladas por IA cresceu 300% em relação a 2024[/grifar], ampliando a escala e a sofisticação dos ataques.

Segundo Andrea Rozenberg, diretora de mercados emergentes da Veriff, a tecnologia reduziu custos e permitiu a automação em massa de fraudes. “Ataques que antes exigiam tempo e recursos agora são executados com muito mais eficiência”, afirma.

Na América Latina, a tendência é de aceleração. Em 2025, as tentativas de fraude no setor de pagamentos cresceram 48%, enquanto as fintechs registraram alta de 23,4%, refletindo o avanço rápido da digitalização financeira.

A falsificação de identidade respondeu por 86% dos ataques na região, com destaque para o uso de documentos oficiais — como passaportes e identidades nacionais — e para a criação de identidades sintéticas, perfis falsos produzidos em escala com apoio de IA.

O impacto é mais visível nos setores de e-commerce e finanças. Marketplaces online registraram taxa líquida de fraude de 19,2% em 2025, cerca de cinco vezes a média global, enquanto o setor financeiro superou 5,5%, índice 30% acima do padrão internacional.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialFraudescibersegurança

Mais de Inteligência Artificial

IA vai criar mais empregos do que tirar, diz CEO da Nvidia em Davos

Claude ganha espaço entre usuários doméstico e amplia pressão no mercado da IA

8 em cada 10 brasileiros usam IA para aprender algo novo

Como a IA passou a influenciar diretamente a estrutura de custos das empresas

Mais na Exame

Mundo

'Deixamos de dar o peixe para ensinar a pescar', diz Milei em Davos

Marketing

Com 72 vendas por minuto, Mercado Livre leva afiliados ao BBB 26

Casual

16 hotéis para quem busca um Carnaval sossegado

Um conteúdo Bússola

Como a popularização dos celulares premium afeta o seguro como produto?