Quer ser um líder inteligente? Essas são as três práticas que eles estão tomando no início de 2026

Na virada do ano, é comum vermos gestores e profissionais definindo metas ambiciosas para si e suas equipes, mas, muitas vezes, essas promessas caem no vazio. Faltam estrutura, intencionalidade e, principalmente, urgência real.

Shane Jackson, presidente da Jackson Healthcare, defende que resoluções eficazes precisam nascer de algo maior do que desejo: precisam responder a problemas importantes — e não apenas urgentes.

Segundo Jackson, o problema não é falta de disciplina, mas sim o fato de que estamos colocando foco e esforço nas coisas erradas.

A seguir, ele lista três práticas que profissionais e lideranças devem adotar imediatamente — se quiserem fazer de 2026 um ano de transformação verdadeira. As informações foram retiradas de Fast Company.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

1. Reserve tempo para pensar no que realmente importa

A rotina de quem executa muito pode ser traiçoeira. Reuniões, metas, entregas e urgências operacionais consomem quase todo o espaço mental de líderes. Mas sem tempo para pensar estrategicamente, nenhuma inovação sobrevive.

A orientação de Shane Jackson é criar blocos inegociáveis de tempo para reflexão estruturada, com foco total nos maiores desafios que seu negócio e sua equipe podem enfrentar nos próximos meses ou anos.

2. Foque em disciplina — e não em hábito

Existe uma crença comum de que basta repetir algo até virar hábito. Mas, segundo Jackson, isso não vale para as tarefas difíceis. O que é realmente importante raramente se torna automático. Sempre vai exigir esforço, intenção e controle.

Ele lembra de uma conversa com um amigo estudioso da performance atlética: “Descobri que não acredito em bons hábitos, apenas em maus hábitos. As coisas difíceis que você precisa fazer para ter sucesso nunca se tornam habituais. Elas sempre exigem disciplina”, Jackson conta.

3. Crie responsabilidade pública sobre o que é importante

Medir já ajuda, mas não basta, é preciso tornar público e gerar consequência. Quando a pressão do dia a dia ameaça engolir o foco no que importa, é a responsabilidade com o time que pode garantir a continuidade daquilo que exige esforço contínuo.

Para isso, a recomendação é tornar os compromissos públicos dentro do time. Construa rituais de prestação de contas. Isso pode ser o empurrão necessário nos dias em que a motivação pessoal falha.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

“Saber que você terá que encarar seus colegas pode ser o estímulo final para você fazer o que precisa ser feito”, ele traz.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA