CCXP 2024 terá Anya Taylor-Joy, Sandra Oh, elenco de 'Ruptura' e mais; saiba quem vem neste ano

Veio ai! A CCXP24, o maior festival de cultura pop do mundo, anunciou durante a Close Friends, festa exclusiva para convidados da qual a EXAME fez parte, a presença de mais de 30 talentos dos estúdios Apple TV+, Paramount Pictures e Prime Video, que estarão em painéis dedicados exclusivos do evento. Entre os famosos que desembarcam no Brasil em dezembro estão Anya Taylor Joy, Sandra Oh, Adam Scott, Dan Erickson e Wagner Moura.

A Apple TV+, que já havia confirmado sua presença, anunciou a participação de Anya Taylor-Joy e Miles Teller no painel do filme “Entre Montanhas”, além de Adam Scott, Britt Lower, Dan Erickson e Tramell Tillman, que representarão a série “Ruptura”. Wagner Moura, o ator e diretor brasileiro, é o grande homenageado desta edição e terá um painel especial do Palco Thunder by Claro TV+.

A Paramount Pictures trará o painel de “Sonic 3”, que contará com James Marsden, Ben Schwartz, a voz oficial do icônico ouriço azul, Jeff Fowler, Tika Sumpter, Neal Mortiz e Toby Asher.

O Prime Video anunciou um painel diversificado, com seis títulos diferentes. O público brasileiro terá a oportunidade de receber nomes como Nicole Wallace, Eva Ruiz e Victor Varona, da série "Sua Culpa". Os fãs de filmes e séries de ação poderão conhecer Alan Ritchson, Maria Sten e Lee Child, da série "Reacher". Sandra Oh, Gillian Jacobs e Robert Kirkman, do sucesso "Invencível", também visitarão o país.

O lançamento "Secret Level" trará Dave Wilson e Tim Miller. Outro sucesso é a fantástica obra de fantasia "Roda do Tempo"; entre os convidados para o país estão Josha Stradowski, Madeleine Madden e Rafe Judkin. Além de todas as obras internacionais, o Prime Video também vai trabalhar no lançamento de “Tremembé”, com Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas e Ullisses Campbell.

Veja quais talentos estão confirmados na CCXP 2024

Wagner Moura- Ator, diretor e produtor brasileiro com mais de trinta filmes,

Apple TV+

Entre Montanhas

Miles Teller é um dos protagonistas de Hollywood com papéis de destaque em filmes como "Top Gun: Maverick", onde interpretou Bradley "Rooster" Bradshaw, e "Whiplash", que recebeu aclamação da crítica. Recentemente, ele deu vida a Al Ruddy na série "The Offer", que aborda os bastidores de "O Poderoso Chefão", e estrelou "Spiderhead", uma adaptação da Netflix dirigida por Joseph Kosinski. Entre seus próximos projetos estão "Entre Montanhas" com Anya Taylor-Joy, uma cinebiografia de Michael Jackson e "Eternity"" ao lado de Elizabeth Olsen. A carreira versátil de Teller inclui ainda filmes como "Only the Brave", "War Dogs" e "The Spectacular Now", consolidando-o como um ator diversificado e envolvente.

Anya Taylor-Joy alcançou destaque com seu papel em "A Bruxa", recebendo aclamação da crítica e prêmios no Gotham e Empires. Posteriormente, estrelou a série da Netflix "O Gambito da Rainha" como Beth Harmon, ganhando um Globo de Ouro, Critics’ Choice e SAG Awards, com 62 milhões de lares assistindo à série no primeiro mês. Recentemente, estrelou "Furiosa" e dublou a Princesa Peach em "Super Mario Bros. - O Filme", que quebrou recordes de bilheteria. Seus papéis em "O Menu", "Emma", "Noite Passada em Soho", "O Homem do Norte" e outros filmes notáveis consolidaram sua versatilidade como atriz. Ela também é embaixadora global da Dior e Tiffany & Co.

Ruptura

Adam Scott- Atualmente Adam Scott é reconhecido por sua atuação em "Ruptura", da AppleTV+, onde também é produtor, recebendo indicações ao Emmy, SAG, Globo de Ouro e Critics’ Choice. Ele é conhecido por seu papel como Ben Wyatt em "Parks and Recreation", que lhe rendeu duas indicações ao Critics' Choice e um especial de reunião em 2020. Além disso, estrelou a série aclamada "Big Little Lies" e o cult "Party Down". Nos cinemas, Scott participou de "Step Brothers", "Madame Web", "Black Mass" e "The Secret Life of Walter Mitty". Como produtor, fundou a Great Scott Productions, produzindo filmes como "Other People" e "Fun Mom Dinner". Em breve, Scott estrelará "The Saviors" e dirigirá seu primeiro longa, "Double Booked".

Britt Lower - Atriz, escritora, diretora e artista, mais conhecida por seu papel como ‘Helly’ na série "Ruputra" da Apple TV+, pelo qual recebeu indicações ao Gotham e SAG Awards e venceu o prêmio de Melhor Atriz em Série de Streaming da Hollywood Critics Association. No Festival de Tribeca 2024, ela estrelou "Darkest Miriam" e "The Shallow Tale", este último vencedor do Prêmio do Público. Seus trabalhos incluem filmes como "Holly Slept Over" e "Sisters" e séries como "Man Seeking Woman" e "High Maintenance". Britt estreou como diretora no Tribeca 2021 com o curta "Circus Person", premiado e inspirado em suas experiências no circo, que ela planeja adaptar para um longa-metragem.

Dan Erickson- Cresceu em Olympia, Washington, com seus pais, Mark e Lynn, seu irmão Matt e sua irmã Hayley. Desde jovem, escrevia peças e fazia filmes com seus irmãos e amigos. Mais tarde, formou-se em Inglês e Escrita Criativa pela Western Washington University e, posteriormente, cursou a Tisch School da NYU, onde obteve um mestrado em Escrita Dramática. Ao se mudar para Los Angeles, trabalhou em entregas de comida e em vários empregos administrativos, enquanto concebia e escrevia o piloto original de "Ruptura". O roteiro foi o primeiro piloto de TV a ser selecionado para a lista anual Bloodlist, o que levou a uma parceria criativa com Red Hour Productions, Endeavor Content e Apple. Atualmente, Dan divide seu tempo entre Los Angeles e Nova York, mas sempre que pode, retorna ao seu amado estado de Washington.

Tramell Tillman- Indicado ao SAG e ao Independent Spirit Award por seu papel como Milchick na série "Severance" da Apple TV+. Em breve, ele estará em "Missão Impossível 8" ao lado de Tom Cruise. Na TV, atuou em séries como "Dietland", "Godfather of Harlem" e "Hunters", e no cinema em "Sweethearts" e "Barron’s Cove". No teatro, Tramell está atualmente em "SHIT. MEET. FAN." com Neil Patrick Harris e outros, e já atuou em peças como "Good Night, Oscar" e "The Great Society". Ele também integrou o Oregon Shakespeare Festival e atualmente mora em Nova York.

Paramount Pictures

Sonic 3

Jeff Fowler- Cineasta, diretor, roteirista, animador e artista de efeitos visuais americano, mais conhecido pelo seu trabalho como diretor dos filmes da franquia Sonic e pelo curta-metragem Gopher Broker, indicado ao Oscar de melhor curta de animação em 2005. Antes de dirigir o filme de sucesso do ouriço azul, Fowler trabalhou nos movimentos CG do jogo "Shadow the Hedgehog", um dos personagens no mundo do Sonic. Em 2024, Fowler atuou também como produtor executivo na série “Knuckles”, do Paramount+, focada no personagem que ganhou destaque no segundo filme.

Ben Schwartz- Ator e roteirista americano de 41 anos. Trabalhou por anos atuando na série de comédia de sucesso “Parks and Recreation” no papel de Jean-Ralphio Saperstein. Desde “Sonic: O Filme”, primeiro longa da franquia lançado em 2020, é a voz original do personagem nos filmes. Recentemente, integrou o elenco das séries de TV “Invencível” e “Depois da Festa” e do filme “Renfield - Dando Sangue pelo Chefe”.

James Marsden- Ator americano com longa carreira no cinema e na televisão. É conhecido por filmes como “Encantada”, “Vestida Para Casar”, “X-Men: O Filme” e “Hairspray”. Recentemente, participou da série “Jury Duty”, indicado ao Outstanding Comedy Series at the Primetime Emmy Awards e foi indicado pela mesma produção à Best Supporting Actor in a Comedy Series no Critics Choice Awards. Desde 2020, Marsden integra o elenco da franquia “Sonic” nos cinemas, interpretando Tom Wachowski.

Tika Sumpter- Atriz e produtora, conhecida pelo seu trabalho em "Michelle e Obama (2016)", "Sonic: O Filme (2020)" e "O Velho e a Arma (2018)". Em Sonic, Sumpter interpreta Maddie Wachowski, a esposa de Tom Wachowski, personagem de James Marsden, e ajuda o ouriço azul a se adaptar na Terra. "The Underdoggs (2024)", "Run the World (2024)" e "Final Space (2018)" são alguns de seus outros trabalhos recentes.

Neal Mortiz- Produtor americano com vasta carreira no cinema e na televisão. Conhecido por trabalhos amplamente populares como “Velozes & Furiosos”, “Eu Sou a Lenda” e “Por Um Triz”. Mortiz está na produção da franquia Sonic desde o primeiro filme e participou também da série “Knuckles”, spin-off do universo do ouriço. Mortiz trabalhou na produção de todos os filmes da franquia “Velozes & Furiosos”, além de assinar a produção de “Click” (2006), “O Melhor Amigo da Noiva” e “Anjos da Lei”. Na televisão, Mortiz produziu títulos como “The Boys”, “Gen V” e “S.W.A.T.”

Toby Ascher - Produtor e está́ à frente da franquia Sonic desde o primeiro filme. Além de participar como produtor nos três longas, Ascher assina também a produção executiva da série “Knuckles”, spin-off do personagem que entrou para a franquia no segundo filme. “Spenser Confidential” e “Golden Axe” são outros trabalhos em que ele participa.

Prime Video

Culpa Tua

Nicole Wallace – Atriz e cantora espanhola, Nicole Wallace ganhou destaque na série de televisão Skam España, onde interpretou Nora, um papel que a lançou como uma das jovens promessas do entretenimento espanhol. Desde então, ela tem trabalhado em diversos projetos televisivos e musicais, construindo uma base de fãs sólida.

Eva Ruiz – Conhecida por sua voz e estilo pop, Eva Ruiz é uma cantora e atriz espanhola que ganhou notoriedade após participar do programa de talentos La Voz.

Victor Varona – Ator mexicano de origem cubana, Victor Varona ficou conhecido por seu papel na série de sucesso "Club 57", da Nickelodeon.

Reacher

Alan Ritchson – Com uma carreira que começou no mundo da modelagem, Alan Ritchson ganhou reconhecimento ao interpretar o herói Aquaman na série "Smallville". Ele seguiu em franquias populares como "The Hunger Games" e, mais recentemente, como o protagonista Jack Reacher na série de mesmo nome, consolidando-se no gênero de ação.

Maria Sten – Atriz, escritora e cineasta dinamarquesa, Maria Sten é conhecida por seus papéis nas séries "Swamp Thing" e "Channel Zero".

Lee Child – Escritor britânico consagrado, Lee Child é o criador do icônico personagem Jack Reacher, protagonista de uma popular série de livros que foi adaptada para o cinema e televisão.

Invencível

Sandra Oh – Atriz canadense de origem coreana, Sandra Oh é conhecida principalmente por seu papel como Cristina Yang na série "Grey's Anatomy". Ela se destacou também em "Killing Eve", onde recebeu aclamação da crítica e diversos prêmios, consolidando-se como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração.

Gillian Jacobs – Comediante e atriz americana, Gillian Jacobs é famosa por seu papel como Britta Perry na série de comédia "Community". A atriz também teve destaque como a protagonista da série Love, Mickey Dobbs.

Robert Kirkman – Escritor e produtor americano, Robert Kirkman é o criador da aclamada série de quadrinhos "The Walking Dead", que foi adaptada para a televisão e se tornou um fenômeno mundial. Além disso, ele é o responsável por "Invincible", outro sucesso adaptado pela Amazon Prime.

Secret Level

Dave Wilson – Diretor e especialista em efeitos visuais de "Secret Level". Dave Wilson fez sua estreia na direção de longas-metragens com "Bloodshot", protagonizado por Vin Diesel.

Tim Miller – Diretor e produtor americano, Tim Miller ganhou destaque como diretor do filme "Deadpool", que foi um sucesso de crítica e bilheteria. Ele também dirigiu "Terminator: Dark Fate".

Roda do Tempo

Josha Stradowski – Ator holandês, Josha Stradowski ganhou notoriedade ao interpretar Rand al'Thor na série "The Wheel of Time". Sua carreira começou no teatro e televisão europeia, e ele rapidamente se destacou como um dos talentos promissores de sua geração.

Madeleine Madden – Atriz australiana, Madeleine Madden iniciou sua carreira jovem e é conhecida por seu papel em "The Wheel of Time". Ela também se destacou em produções como "Dora and the Lost City of Gold".

Rafe Judkins – Roteirista e produtor americano, Rafe Judkins é conhecido por seu trabalho em séries como "Agents of S.H.I.E.L.D". e o filme "Uncharted", mais recentemente, como showrunner de The Wheel of Time.

Tremembé

Marina Ruy Barbosa – Atriz brasileira com uma carreira consolidada desde a infância, Marina Ruy Barbosa é uma das figuras mais populares da televisão brasileira, com papéis em novelas como Amor à Vida, Totalmente Demais e Deus Salve o Rei.

Bianca Comparato – Atriz e diretora brasileira, Bianca Comparato é conhecida por seu papel na série 3%, da Netflix, que foi uma das primeiras produções brasileiras a ganhar destaque internacional na plataforma.

Felipe Simas – Ator brasileiro, Felipe Simas construiu sua carreira principalmente na televisão, com papéis de destaque em novelas como Totalmente Demais e O Tempo Não Para.

Ullisses Campbell – Jornalista e escritor brasileiro, Ullisses Campbell é autor de biografias e obras de não ficção. Ele é reconhecido por seus livros investigativos e por abordar temas polêmicos, especialmente relacionados ao universo das celebridades e à cultura popular brasileira.

Como comprar ingressos para a CCXP24?

As credenciais diárias já estão esgotadas, mas ainda é possível adquirir ingressos para o terceiro dia de festival por meio do pacote de 4 Dias e o do Epic Pass. A venda das credenciais da CCXP24 acontece no site Mundo Ticket, bilheteria oficial do evento.

Quando será a CCXP em 2024?

A CCXP24 será entre os dias 5 e 8 de dezembro.