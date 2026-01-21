'Deixamos de dar o peixe para ensinar a pescar', diz Milei em Davos

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta quarta-feira, 21, durante discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que seu governo deixou de "dar o peixe" para os setores mais vulneráveis e passou a “ensinar a pescar”, em referência ao corte de subsídios e programas sociais.

“Paramos de dar peixes para ensiná-los a pescar e, se possível, motivá-los a montar seu próprio negócio”, declarou o economista ultraliberal, em um discurso de cerca de 30 minutos.

Milei defendeu o capitalismo e o livre mercado, atacou o socialismo e rebateu críticas à sua política econômica. Segundo ele, o progresso depende da “mão invisível do mercado” e não compromete valores morais.

“As políticas públicas devem ser guiadas pela ética, e não pelo utilitarismo econômico ou político, que sempre resulta em soluções populistas e empobrecedoras”, afirmou.

O presidente argentino destacou que, desde a posse em 2023, seu governo promoveu uma ampla agenda de reformas na Argentina.

“Graças ao trabalho ciclópico do ministro Federico Sturzenegger, realizamos 13.500 reformas estruturais. Isso nos permite ter uma economia mais dinâmica e eficiente, o que nos permite crescer novamente. Isso é ‘Make Argentina Great Again’”, disse, em referência ao slogan do ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

Para Milei, “intervenção e regulação são dinamicamente ineficientes porque são violentas e, portanto, injustas”.

IA trará maior crescimento e bem-estar

O presidente também abordou o avanço da Inteligência Artificial, que, segundo ele, trará "maior crescimento e bem-estar" ao mundo. Para Milei, os temores sobre riscos distópicos são exagerados.

“Os políticos devem parar de incomodar aqueles que estão fazendo um mundo melhor”, afirmou, em crítica às tentativas de regulação do setor.

Em outro trecho, Milei rejeitou o que chamou de “falso dilema” entre eficiência pública e respeito aos valores morais do Ocidente.

“Estou aqui para dizer categoricamente que Maquiavel está morto. Por anos, distorceram nosso pensamento, impondo a falsa escolha entre eficiência política e valores éticos”, afirmou.

Ao final do discurso, Milei disse que o mundo estaria despertando para as ideias liberais, após, segundo ele, um período de avanço do socialismo.

“Em 2025, expus os parasitas mentais que a esquerda plantou na humanidade. Mas 2026 é o ano das boas notícias. A melhor prova disso é o renascimento das ideias de liberdade na América”, concluiu.