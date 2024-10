Bis Limão está de volta ao mercado (mas já vai acabar)

Após quase uma década fora do mercado, o Bis Limão volta às prateleiras em edição limitada, com uma campanha que transforma a felicidade dos consumidores em momentos divertidamente dramáticos.

A iniciativa, criada pela agência David, anuncia o retorno temporário do famoso wafer recheado de limão, um dos produtos mais pedidos pelos fãs de Bis, segundo a Mondelēz Brasil, dona da marca. A nova ação publicitária, intitulada "O Bis Limão chegou, tá acabando", ressalta a edição limitada do produto, despertando uma sensação de urgência e nostalgia nos consumidores.

A campanha utiliza um tom bem-humorado para tratar o breve retorno do Bis Limão, com vídeos que mostram cenas felizes transformadas em situações de "choro" pelo curto período de disponibilidade. Além disso, um filtro interativo chamado “Chorrindo” foi lançado nas redes sociais para que os fãs possam compartilhar suas reações à notícia. Outra inovação da ação é uma música criada com base em comentários revoltados de consumidores que pediam o retorno do produto, compondo uma trilha sonora divertida para a campanha.

Além do marketing digital, a campanha também conta com OOHs (out of home, mídia externa) em todo o país e ações especiais em eventos, como a participação no podcast PodPah e na CCXP 2024, em dezembro. Influenciadores digitais, como Cela (@cela), Rafa Santos (@santosrafaelblog), Martinn (@martinn) e o 'bisquad' – que inclui nomes como Pedro Sampaio e Clara Garcia – ajudam a divulgar a novidade e amplificar o impacto nas redes sociais.

“Estamos muito felizes em realizar o desejo de tantos fãs da marca e trazer de volta esse produto tão querido. Queremos que as redes sociais sejam invadidas por pessoas chorrindo de alegria com essa notícia tão aguardada", diz Álvaro Garcia, vice-presidente de Marketing da Mondelēz Brasil.

Bis Limão é o McFish da Mondelēz

O relançamento do Bis Limão segue uma estratégia de marketing de escassez semelhante à utilizada pelo McDonald's no retorno do McFish, gerando nostalgia e um senso de urgência entre os consumidores. Fora do mercado há anos, o produto volta esporadicamente, intensificando o desejo de quem esperava por sua reintrodução.

A escassez no marketing baseia-se na ideia de que a raridade aumenta o valor percebido de um produto. Ofertas limitadas no tempo ou quantidade despertam interesse e ansiedade, incentivando a ação imediata dos consumidores. Ao criar essa sensação de perda iminente, as marcas conseguem mobilizar o público rapidamente.

No caso do Bis Limão, assim como ocorreu com o McFish, a edição limitada reforça o caráter exclusivo do produto. A campanha "O Bis Limão chegou, tá acabando", com a contagem regressiva do "acabômetro", acentua a urgência e estimula os consumidores a aproveitarem a breve oportunidade.