Quem é a maior campeã do Carnaval de SP? Veja ranking das vencedoras

O Carnaval de São Paulo começou oficialmente na última sexta-feira e as primeiras escolas de samba já desfilaram na Avenida. A vencedora em 2024 foi a Mocidade Alegre, conquistando o 12º título de sua história.

Mas o tradicional desfile de São Paulo já teve diversos vencedores ao longo dos anos. A Vai Vai, escola do bairro do Bexiga na região central da cidade, segue como a maior campeã com 15 títulos ao todo.

Logo em seguida aparece a Mocidade Alegre, com 12 títulos, seguido da Nenê de Vila Matilde, com 11 conquistas. A Nenê disputou o grupo de acesso esse ano, porém é uma das mais vitoriosas no Carnaval.

