Carnaval em SP 2025: data, horários e tudo sobre os desfiles das escolas de samba

São Paulo já entrou no clima de Carnaval e os foliões se preparam para as festividades em todos os cantos da cidade. Além dos bloquinhos, os desfiles das escolas de samba também atraem os amantes dessa ocasião.

No Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, as principais escolas encantam o público com carros alegóricos, trajes e danças inspirados em diversos elementos da cultura brasileiro, alguns deles fazem referência a fenômenos recentes que estão presentes nos debates ou acontecimentos históricos relevantes.

Além de arte e irreverência, as escolas de samba também podem apresentar tendências de estilo e comportamento, ou críticas aos problemas enfrentados pelo Brasil.

Em 2024, a escola campeã do carnaval de São Paulo foi a Mocidade Alegre, apelidada por muitos paulistanos como "Morada do Samba". Concebido por Jorge Silveira e Leonardo Antan, o enredo da escola propôs a revisão do conceito de identidade brasileira.

Quando começam os desfiles das escolas de samba de SP?

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) definiu a ordem dos desfiles do Grupo Especial e de Acesso para o Carnaval 2025.

As apresentações acontecerão no Sambódromo do Anhembi nos dias 22 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março. Já o Desfile das Campeãs está marcado para o dia 8 de março, sábado.

Confira as datas e horários dos desfiles

Grupo Especial: sexta-feira (28 de fevereiro) e sábado (1º de março)

Grupo de Acesso I: domingo (2 de março)

Grupo de Acesso II: sábado (22 de fevereiro)

Desfile das Campeãs: sábado (8 de março)

Ordem dos desfiles de Carnaval em SP:

De acordo com o sorteio realizado pela Liga-SP, a ordem dos desfiles será a seguinte:

Grupo Especial

Sexta-feira, 28 de fevereiro - 1ª noite

23h: Colorado do Brás

0h05: Barroca Zona Sul

1h10: Dragões da Real

2h15: Mancha Verde

3h20: Acadêmicos do Tatuapé

4h25: Rosas de Ouro

5h30: Camisa Verde e Branco

Sábado, 1º de março - 2ª noite

22h30: Água da Ouro

23h35: Império da Casa Verde

0h40: Mocidade Alegre

1h45: Gaviões da Fiel

2h50: Acadêmicos do Tucuruvi

3h55: Estrela do Terceiro Milênio

5h: Vai-Vai

Grupo de Acesso I

Domingo, 2 de março

21h: Unidos de São Lucas

22h: Mocidade Unida da Mooca

23h: Independente Tricolor

0h: Unidos de Vila Maria

1h: Tom Maior

2h: Nenê de Vila Matilde

3h: X-9 Paulistana

4h: Dom Bosco de Itaquera

Grupo de Acesso II

Sábado, 22 de fevereiro

20h: Raízes do Samba

20h55: Imperatriz da Paulicéia

21h50: Unidos do Peruche

22h45: Torcida Jovem

23h40: Pérola Negra

0h35: Morro da Casa Verde

1h30: Imperador do Ipiranga

2h25: Primeira da Cidade Líder

3h20: Brinco da Marquesa

4h15: Camisa 12

Quanto custam os ingressos e onde comprar?

Os ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo em 2025, no Sambódromo do Anhembi, estão à venda desde dezembro 2024.

Com preços a partir de R$ 45, é possível garantir entradas para os desfiles do Grupo Especial, Acesso I e Acesso II, que ocorrerão em 22 e 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. O Desfile das Campeãs será em 8 de março.

Também estão disponíveis ingressos para camarotes, mesas e cadeiras. As arquibancadas para o desfile do Grupo de Acesso II, em 22 de fevereiro, serão gratuitas.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial do Clube do Ingresso.

Quando começam os desfiles dos blocos de rua?

O pré-carnaval de rua será nos dias 22 e 23 de fevereiro. A folia principal acontece de 1º a 4 de março, enquanto os desfiles de pós-carnaval, que marcam o encerramento das festividades, ocorrem em 8 e 9 de março.