Rosalía divulga álbum 'Lux' em evento gratuito no Rio; veja como participar

A cantora espanhola Rosalía vem ao Brasil para a divulgação de seu novo álbum "LUX", lançado no último dia 5 de novembro.

Neste domingo, 30, a musicista vai fazer uma audição do disco no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em evento voltado a fãs e convidados. Veja abaixo como participar.

A escolha do local pode estar ligada aos temas religiosos e espirituais do álbum, que gerou repercussão no mundo da música e da religião desde seu lançamento no começo do mês.

O próprio Vaticano elogiou a obra. O Cardeal José Tolentino de Mendonça afirmou em entrevista à EFE que a artista "capta uma profunda necessidade na cultura contemporânea de se aproximar da espiritualidade, de cultivar uma vida interior."

Como participar do evento

De acordo com comunicado da Sony Music Brasil à imprensa, "o evento, que promete ser uma celebração, reunindo espiritualidade, arte e música, oferecerá aos fãs a oportunidade de escutar algumas músicas do disco ao lado de Rosalía."

Para participar, o público interessado deve acessar um formulário e responder à pergunta: "O que você perguntaria para Rosalía sobre 'LUX'?". As respostas mais criativas serão selecionadas, garantindo acesso ao evento.

Procurada pela EXAME, a Sony Music Brasil afirmou que não pode revelar mais detalhes sobre o evento.

A relação de 'LUX' com a religião

O Brasil é o maior país católico do mundo, com 182 milhões de fiéis, segundo o Anuário Pontifício 2025. Já a Espanha, país natal e fonte de inspiração artística para Rosalía, tem uma das tradições católicas mais contínuas e influentes da Igreja Romana.

"LUX" tem a teologia em seu cerne, tanto nas letras quanto na instrumentação orquestral. A cantora, em coletiva sobre o lançamento do álbum, disse que "um artista duvida menos de sua vocação quando trabalha em serviço de Deus do que quando trabalha a serviço de si próprio.”

Porém, não é um álbum estritamente católico ou religioso, diversas letras fazem referência ao islã e ao xintoísmo, como nas faixas "La Yugular" e "Porcelana". Há também músicas que nem tocam diretamente no assunto, como "La Perla" e "Memória". Isso não diminuiu o apreço de membros da Igreja pela obra.

Além do Cardeal de Mendonça, o bispo da cidade natal de Rosalía também elogiou o trabalho. Xabier Gómez García afirmou: "Quando escutei Lux e a Rosalía falando sobre o contexto por trás do álbum e seu processo criativo, me encontrei perante um processo e um trabalho que transcende música. Aqui estava uma busca espiritual através do testemunho de mulheres de imensa maturidade espiritual."

Com o evento no Cristo Redentor, na segunda maior cidade do maior país católico do mundo, Rosalía reafirma a espiritualidade da obra.