Contas que vencem em 7 de setembro podem ser pagas sem multa no dia seguinte?

Compensações bancárias ficam suspensas no feriado. (Maskot/Getty Images)
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Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09h09.
Boletos de cobrança e contas de consumo com vencimento em 7 de setembro podem ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multa, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
Em 2026, o feriado da Independência cai em uma segunda-feira. Com isso, o pagamento pode ser feito na terça-feira, 8 de setembro, nas localidades onde não houver outro feriado.
A regra vale para contas como água, energia elétrica, telefone e boletos de cobrança.
Para impostos e tributos, a recomendação da Febraban é antecipar o pagamento quando o vencimento cair em dia sem compensação bancária.
A orientação busca evitar a cobrança de juros e multa caso a data do documento não tenha sido ajustada ao calendário de feriados.
As agências bancárias não funcionam para atendimento presencial no feriado, e não há compensação bancária nem transferências via TED. Por isso, também não é possível realizar o pagamento de contas nesses locais durante o 7 de setembro.
O atendimento é retomado na terça-feira, 8, nas cidades onde não houver outro feriado ou ponto facultativo.
O Pix segue disponível normalmente durante todo o 7 de setembro, já que o sistema funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.
É possível agendar pagamentos pelo internet banking e pelos aplicativos dos bancos, que geralmente serão debitados no próximo dia útil, 8 de setembro, embora as opções variem conforme a instituição.
A própria Febraban informa que os canais digitais permanecem disponíveis durante feriados para pagamento de contas, com algumas limitações, como atendimento.