Contas que vencem em 7 de setembro podem ser pagas sem multa no dia seguinte?

Boletos de cobrança e contas de consumo com vencimento em 7 de setembro podem ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multa, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Em 2026, o feriado da Independência cai em uma segunda-feira. Com isso, o pagamento pode ser feito na terça-feira, 8 de setembro, nas localidades onde não houver outro feriado.

A regra vale para contas como água, energia elétrica, telefone e boletos de cobrança.

Impostos e tributos seguem outra regra

Para impostos e tributos, a recomendação da Febraban é antecipar o pagamento quando o vencimento cair em dia sem compensação bancária.

A orientação busca evitar a cobrança de juros e multa caso a data do documento não tenha sido ajustada ao calendário de feriados.

Bancos abrem em 7 de setembro?

As agências bancárias não funcionam para atendimento presencial no feriado, e não há compensação bancária nem transferências via TED. Por isso, também não é possível realizar o pagamento de contas nesses locais durante o 7 de setembro.

O atendimento é retomado na terça-feira, 8, nas cidades onde não houver outro feriado ou ponto facultativo.

Pix funciona no feriado?

O Pix segue disponível normalmente durante todo o 7 de setembro, já que o sistema funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.

Agendamento de pagamentos por app e internet banking durante o 7 de setembro

É possível agendar pagamentos pelo internet banking e pelos aplicativos dos bancos, que geralmente serão debitados no próximo dia útil, 8 de setembro, embora as opções variem conforme a instituição.

A própria Febraban informa que os canais digitais permanecem disponíveis durante feriados para pagamento de contas, com algumas limitações, como atendimento.