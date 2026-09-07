As praias e ilhas eleitas as mais tranquilas e silenciosas do mundo

Enquanto crescem as buscas por roteiros sem multidão, dois estudos divulgados nas últimas semanas ajudam a mapear onde essa tranquilidade ainda existe. O primeiro mediu a qualidade de praias ao redor do mundo a partir de dados de satélite, avaliações de viajantes e indicações de especialistas. O segundo cruzou informações geográficas para descobrir quais ilhas preservam o silêncio como um dos maiores atrativos turísticos.

Juntos, os levantamentos reforçam uma tendência que ganhou nome próprio no mercado de viagens, a quietcation, a busca por destinos onde o barulho urbano dá lugar ao som do vento e do mar.

Flamenco Beach entra no top 4 do mundo

A praia fica a um barco ou voo de distância do território principal de Porto Rico, o que ajuda a mantê-la menos concorrida (Pexels)

O Global Beach Index 2026, elaborado pelo site especializado Beach.com, analisou centenas de indicações de especialistas, milhares de avaliações de usuários e dados de cor e transparência da água captados por satélites da Nasa. A praia de Flamenco, na ilha de Culebra, em Porto Rico, ficou em quarto lugar entre as 25 praias selecionadas, atrás de Trunk Bay, nas Ilhas Virgens Americanas, Elafonissi, na Grécia, e Grace Bay, em Turks e Caicos.

O levantamento destacou o volume de elogios que a praia recebe de visitantes, com comentários entusiasmados e aprovação da maioria de quem passa por lá. Para chegar a Flamenco é preciso pegar um barco ou um voo até o aeroporto Benjamín Rivera Noriega, já que Culebra fica separada do território principal de Porto Rico. Cidadãos americanos não precisam de passaporte para o trajeto, o que ajuda a explicar por que a região recebe menos turistas do que Vieques ou a ilha principal do arquipélago.

A orla conta com banheiros públicos, chuveiros e quiosques de comida, e permite snorkel direto da areia, sem necessidade de barco, entre peixes-papagaio, peixes-borboleta e tartarugas marinhas. Abril a junho é o período recomendado, depois da temporada turística norte-americana e antes do pico de furacões.

Outras praias dos Estados Unidos também entraram na lista. O Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Sandy Point, nas Ilhas Virgens, ficou em sétimo lugar. Gulf Shores, no Alabama, apareceu em décimo primeiro, seguida por Huntington Beach, na Califórnia, em décimo quinto, Magens Bay, também nas Ilhas Virgens, em décimo sétimo, e South Beach Park, em Vero Beach, na Flórida, na vigésima segunda posição.

Nova Zelândia lidera ranking de ilhas silenciosas

Stewart Island, na Nova Zelândia, liderou o Unspoilt Index, que mediu o silêncio de 100 ilhas ao redor do mundo (Pexels)

Enquanto o Beach.com mediu a qualidade das praias, a empresa BookRetreats publicou um levantamento batizado de Unspoilt Index, dedicado a medir o silêncio de 100 ilhas ao redor do mundo. A pesquisa usou imagens de satélite e dados de mapeamento aberto para avaliar seis critérios, entre eles a quantidade de natureza preservada, o número de estradas, o tráfego aéreo, a densidade populacional, a presença de céu escuro à noite e a extensão de litoral natural. O trabalho também se apoiou em estudos da psicóloga Olga V. Lehmann, especialista em silêncio, e na definição de área tranquila usada pela Agência Europeia do Meio Ambiente.

Stewart Island, a terceira maior ilha da Nova Zelândia, ficou em primeiro lugar. Cerca de 500 pessoas vivem em seus 1.680 quilômetros quadrados, dos quais 85% são parque nacional protegido. Os cerca de 20 mil kiwis que habitam a ilha superam os moradores humanos numa proporção de 40 para 1. Sem estradas principais e com apenas uma pequena pista de pouso, a ilha soma 280 quilômetros de trilhas e é o santuário de céu escuro mais ao sul do planeta, o que a torna procurada por quem quer observar estrelas e, com sorte, a aurora austral.

Anafi, ilha grega a pouco mais de uma hora de balsa de Santorini, apareceu em segundo lugar, com menos de 300 moradores e densidade populacional cerca de 30 vezes menor que a da vizinha mais famosa. Santorini, por sua vez, ficou na 99ª posição entre as 100 analisadas, prejudicada pelos 64 quilômetros de estradas espalhados por 76 quilômetros quadrados de território e pelo aeroporto internacional. St Martin's, no arquipélago britânico de Scilly, apareceu em quinto lugar, sem carros ou aeroporto e com apenas 135 moradores.

A procura por esse tipo de viagem também aparece nos números de busca. O termo "destinos silenciosos" teve alta de 1.268% no Google Trends ao longo do último ano, de acordo com dados analisados pela própria BookRetreats.