Brastemp e Consul dão desconto para acelerar logística reversa de eletrodomésticos

Brastemp e Consul ampliaram o Troca Certa, programa que oferece desconto na compra de determinados eletrodomésticos em troca da coleta do equipamento usado. A partir de agora, freezers passam a fazer parte da iniciativa, que já contemplava refrigeradores e máquinas de lavar.

O mecanismo funciona como um trade-in, modelo em que um produto usado é entregue durante a aquisição de outro. Nos sites das duas marcas, consumidores podem receber até 10% de desconto na compra de equipamentos elegíveis e solicitar a retirada gratuita do aparelho antigo.

A inclusão dos freezers amplia uma frente que a Whirlpool, dona de Brastemp e Consul, já mantinha fora do programa de descontos. A coleta gratuita de eletrodomésticos de grande porte, incluindo freezers, já estava disponível independentemente da marca do equipamento e sem exigir a compra de um produto novo.

A diferença do Troca Certa está, portanto, no incentivo financeiro para que a devolução aconteça no momento da substituição do eletrodoméstico.

Segundo a companhia, mais de 20 mil pedidos de coleta foram feitos por meio desse mecanismo desde o início de 2026. Considerando todo o Programa de Logística Reversa de Brastemp e Consul, mais de 111 mil toneladas de resíduos foram destinadas desde 2023, volume que a empresa estima ser equivalente a 2,5 milhões de produtos.

“Cuidar do meio ambiente também precisa ser simples para o consumidor. O Troca Certa foi pensado justamente para eliminar barreiras que muitas vezes dificultam o descarte correto de um eletrodoméstico”, afirma Douglas Reis, diretor jurídico, de assuntos regulatórios e ESG da Whirlpool para a América Latina.

Do eletrodoméstico usado à reciclagem

A logística não termina na retirada do equipamento da casa do consumidor. O programa reúne diferentes organizações para administrar etapas da destinação dos materiais.

A Circular Brain é responsável pela operação do descarte pós-consumo e da logística reversa das marcas, incluindo a gestão e a destinação dos equipamentos, com prioridade para a reciclagem dos materiais.

A Dow participa por meio do Reuse, programa voltado ao tratamento e à destinação da espuma rígida de poliuretano (PU) encontrada em refrigeradores e freezers.

Já o Instituto Akatu atua na frente educacional, com ações direcionadas a estudantes e professores sobre consumo e descarte. Segundo dados apresentados pelo instituto, o Edukatu, sua iniciativa de educação para o consumo consciente, alcançou mais de 670 mil estudantes, capacitou 19 mil educadores e chegou a mais de 9 mil escolas. No fim de 2025, o programa recebeu o Prêmio UNESCO/Japão em Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

“A educação é um dos pilares centrais da nossa atuação e os números do Edukatu comprovam esse impacto”, afirma Lucio Vicente, diretor-geral do Instituto Akatu.

Como funciona a coleta

Para participar do Troca Certa, o consumidor precisa comprar um dos produtos elegíveis nos sites de Brastemp ou Consul, informar os dados do eletrodoméstico usado e solicitar sua retirada. Nos casos contemplados, o desconto, que pode chegar a 10%, é aplicado à compra.

O descarte, porém, não está condicionado à aquisição de outro aparelho. Quem pretende apenas entregar um eletrodoméstico usado pode recorrer separadamente ao sistema de logística reversa da Whirlpool.

Para equipamentos com mais de 30 quilos, o consumidor preenche um formulário online e aguarda o contato para agendar a coleta domiciliar. Para aparelhos menores, a empresa informa manter mais de 17 mil pontos de coleta credenciados no país, que podem ser localizados por meio do CEP.