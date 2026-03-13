Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio 2026 divulga novas atrações como J Balvin e Pedro Sampaio

Confira o line-up do festival divulgado até o momento; Foo Fighters e Elton John já estavam confirmados

Rock in Rio: festival anuncia line-up completo dos palcos Mundo e Sunset dos dias 7, 11 e 12 de setembro (Wagner Meier/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de março de 2026 às 18h34.

Tudo sobreRock in Rio
Saiba mais

O Rock in Rio anunciou, na última quinta-feira, 12, o line-up completo dos palcos Mundo e Sunset para os dias 7, 11 e 12 de setembro. Entre as novidades estão o colombiano J Balvin e o DJ Pedro Sampaio, que se apresentarão dia 12 no palco Mundo.

O festival já havia divulgado parte do line-up, com nomes como Foo Fighters, Elton John,  Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato e Gilberto Gil entre outros. O evento acontece nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico.

Confira as novidades do line-up

No dia 7 de setembro, o palco Sunset vai homenagear compositores brasileiros, com Gilsons, Daniela Mercury, Olodum, Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago.

No dia 11, a banda sul-coreana NEXZ vai abrir os trabalhos no Palco Mundo.

Também no dia 11, mas no Palco Sunset, a banda Os Garotin convidam Duquesa, e Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara.

Veja o line-up anunciado até o momento:

4 de setembro

Palco Mundo:

  • Foo Fighters

5 de setembro

Palco Mundo:

7 de setembro

Palco Mundo:

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset:

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • New Dance Order
  • Fatboy Slim

11 de setembro

Palco Mundo:

  • Stray Kids
  • Alok - Keep Art Human
  • HWASA
  • NEXZ

Palco Sunset:

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convida Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

12 de setembro

Palco Mundo:

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset:

  • Mumford & Sons
  • João Gomes & Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Oldum
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
Acompanhe tudo sobre:Rock in RioShows-de-música

