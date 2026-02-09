Rock in Rio lança novos planos do seu clube de benefícios; veja quais

O Rock in Rio anunciou novas categorias do Rock in Rio Club 2026, ampliando as opções para fãs que desejam "viver" o festival de forma mais exclusiva. As modalidades Rock in Rio Club One 2026 e Rock in Rio Club Lounge 2026 já estão disponíveis para compra e trazem benefícios premium e acesso limitado a experiências diferenciadas na Cidade do Rock.

Novas categorias

Após o sucesso de vendas e o esgotamento antecipado das categorias Rock in Rio Club Fã e Rock in Rio Club Rockstar, o festival decidiu lançar duas novas opções para a edição de 2026. A proposta é oferecer uma jornada personalizada, com vantagens que vão desde pré-venda garantida de ingressos até acesso a lounges exclusivos e experiências especiais.

Entre os benefícios comuns às novas categorias estão a pré-venda exclusiva de ingressos, com direito à compra de até dois ingressos por dia de festival, sendo uma meia entrada. Os membros também contam com fila preferencial nas entradas, credencial e cordões de credenciais exclusivos, participação em sorteios diários na loja do Club, desconto de até 15% na Loja de Produtos Oficiais e possibilidade de experiências de gramado.

Pacote mais exclusivo

O Rock in Rio Club One 2026 é a categoria mais completa do programa. O plano inclui acesso ao evento-teste com até três convidados, tour guiado durante o evento-teste com um acompanhante e brinde exclusivo. Os associados também têm acesso ao Rock World Lounge, localizado na área de backstage, e ao Lounge Club em frente ao Palco Sunset, ambos com direito a acompanhante.

A experiência do Club One ainda oferece acesso exclusivo ao backstage do Lounge do Club e uma experiência gastronômica diária no restaurante do espaço, com chef exclusivo e direito a acompanhante. O pacote contempla transfer exclusivo de ida e volta para o festival, fast pass para todos os brinquedos, locker gratuito em todos os dias e um ingresso de Área VIP incluso, além da possibilidade de compra de até seis ingressos VIP adicionais, sujeitos à disponibilidade. Há também a opção de compra de traslado aéreo de helicóptero para o evento.

Pacote conforto

Já o Rock in Rio Club Lounge 2026 foi desenvolvido para quem busca conforto e exclusividade sem abrir mão da experiência completa do festival. A categoria oferece acesso ao evento-teste com um convidado, direito de compra de até dois ingressos de Área VIP, acesso ao Lounge Club com direito a acompanhante e um pack de fotos exclusivo do parceiro oficial do evento.

Upgrade disponível

Os fãs que já adquiriram o Rock in Rio Club Fã 2026 ou o Rockstar 2026 podem realizar upgrade para as novas categorias premium, com desconto proporcional ao valor já pago. Cada modalidade do Rock in Rio Club é válida até o fim do festival em 2026.

A compra pode ser parcelada em até dez vezes no cartão. Para aderir ao programa, é necessário ser pessoa física, maior de 18 anos, possuir CPF e residir no Brasil. Jovens entre 16 e 18 anos também podem participar, desde que assistidos por pais ou responsáveis legais, conforme as regras disponíveis no regulamento oficial do Rock in Rio Club 2026.

Quando será o Rock in Rio?

O Rock in Rio 2026 já tem datas confirmadas e será realizado em dois finais de semana, nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Atrações já confirmadas



• Avenged Sevenfold – Palco Mundo (05/09)

• Bring Me The Horizon – Palco Mundo (05/09)

• Elton John – Palco Mundo (07/09)

• Gilberto Gil – Palco Mundo (07/09)

• Stray Kids – Palco Mundo (11/09)

• Jamiroquai – Palco Sunset (11/09)

• Maroon 5 – Palco Mundo (12/09)

• Demi Lovato – Palco Mundo (12/09)

• Mumford & Sons – Palco Sunset (12/09)

• João Gomes & Orquestra (Palco Sunset, 12/09)