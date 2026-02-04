Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock In Rio 2026: veja todos os artistas confirmados no line-up

Festival já confirmou atrações para os palcos Mundo e Sunset em setembro

Rock in Rio 2026: Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon se apresentam no Palco Mundo em 5 de setembro (Wagner Meier/Getty Images)

Rock in Rio 2026: Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon se apresentam no Palco Mundo em 5 de setembro (Wagner Meier/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07h58.

O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

A organização do festival anunciou atrações para os palcos Mundo e Sunset, com novos nomes confirmados ao longo das últimas semanas.

Confira abaixo todos os artistas confirmados até o momento, com datas e palcos divulgados oficialmente.

Artistas confirmados no Rock in Rio 2026

5 de setembro

Avenged Sevenfold — Palco Mundo

Bring Me The Horizon — Palco Mundo

7 de setembro

Elton John — Palco Mundo

Gilberto Gil — Palco Mundo

11 de setembro

Stray Kids — Palco Mundo

Jamiroquai — Palco Sunset

12 de setembro

Maroon 5 — Palco Mundo

Demi Lovato — Palco Mundo

Mumford & Sons — Palco Sunset

João Gomes & Orquestra Brasileira — Palco Sunset

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioShows-de-música

Mais de Pop

Rock in Rio anuncia Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon; veja data

Quem saiu do BBB ontem? Veja discurso de Tadeu

My Chemical Romance no Brasil: o que esperar dos shows da banda em SP

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Festa do Líder

Mais na Exame

Carreira

‘O que te energiza é onde está o seu talento’, diz CEO global da Oakley

Pop

Rock in Rio anuncia Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon; veja data

Brasil

Ciclone mantém tempo instável no Brasil e Inmet alerta para temporal

Casual

Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 começa nesta quinta; saiba o que assistir