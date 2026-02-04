Rock In Rio 2026: veja todos os artistas confirmados no line-up

Rock in Rio 2026: Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon se apresentam no Palco Mundo em 5 de setembro (Wagner Meier/Getty Images)
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07h58.
O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.
A organização do festival anunciou atrações para os palcos Mundo e Sunset, com novos nomes confirmados ao longo das últimas semanas.
Confira abaixo todos os artistas confirmados até o momento, com datas e palcos divulgados oficialmente.
Avenged Sevenfold — Palco Mundo
Bring Me The Horizon — Palco Mundo
Elton John — Palco Mundo
Gilberto Gil — Palco Mundo
Stray Kids — Palco Mundo
Jamiroquai — Palco Sunset
Maroon 5 — Palco Mundo
Demi Lovato — Palco Mundo
Mumford & Sons — Palco Sunset
João Gomes & Orquestra Brasileira — Palco Sunset