Uma falha técnica nos sistemas da companhia aérea americana Delta Air Lines provocou atrasos em milhares de voos com origem ou destino no Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos, neste domingo, 22. O problema afetou as operações da empresa no aeroporto considerado o mais movimentado do mundo.

Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a falha ocorreu no sistema automatizado de peso e balanceamento das aeronaves, utilizado para calcular a distribuição de cargas e garantir as condições necessárias para a decolagem.

A Delta informou que suas equipes passaram a utilizar procedimentos manuais para manter as operações enquanto trabalham no restabelecimento do sistema. A companhia não divulgou a causa do problema.

"As equipes da Delta estão utilizando soluções manuais nesta manhã para que os voos possam decolar com segurança enquanto continuam os trabalhos para restabelecer a automação", afirma a empresa, em comunicado divulgado neste domingo, segundo a agência EFE.

A maioria dos voos afetados registrava atrasos superiores a uma hora. A ocorrência atinge apenas a Delta, segundo as informações divulgadas pelas autoridades americanas.

O que causou os atrasos nos voos da Delta?

O problema foi identificado no sistema automatizado responsável pelos cálculos de peso e balanceamento dos aviões.

Esse sistema é utilizado pelas companhias aéreas para verificar a distribuição de passageiros, bagagens, cargas e combustível, garantindo que o peso da aeronave esteja dentro dos limites necessários para operar com segurança.

Quando o sistema automatizado apresenta falhas, parte dos cálculos precisa ser realizada por procedimentos alternativos, o que pode aumentar o tempo necessário para liberar as aeronaves.

A FAA informou que os atrasos não estão relacionados aos sistemas de controle de tráfego aéreo utilizados pela agência.

"A Delta está trabalhando para resolver problemas com o sistema de automação de peso e balanceamento da companhia aérea. Esses atrasos não estão relacionados a nenhum sistema de tráfego aéreo da FAA", afirma o órgão regulador americano.

Até o momento, a Delta não informou quando o sistema será completamente restabelecido nem apresentou detalhes sobre a origem da falha.

Por que o aeroporto de Atlanta é importante para a Delta?

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, no estado americano da Geórgia, é o principal centro de operações da Delta Air Lines.

O terminal funciona como um ponto de conexão entre voos domésticos e internacionais, concentrando passageiros que viajam para diferentes regiões dos Estados Unidos e outros países.

Em 2025, o aeroporto recebeu mais de 106 milhões de passageiros, mantendo sua posição como o mais movimentado do mundo em volume de viajantes, segundo as informações divulgadas pela EFE.

Por concentrar grande parte das operações da Delta, problemas técnicos no aeroporto podem afetar conexões e provocar atrasos em outros destinos atendidos pela companhia.

Setor aéreo dos EUA registra sequência de falhas técnicas

O incidente com a Delta ocorre pouco mais de uma semana depois de uma falha na rede de telecomunicações da FAA provocar a suspensão de decolagens em todo o território americano.

Em 13 de novembro, a agência determinou a interrupção temporária das operações por mais de quatro horas devido a problemas técnicos.

Na ocasião, cerca de 12.462 voos foram cancelados, embora nem todos os cancelamentos estivessem diretamente relacionados à suspensão nacional, segundo a EFE.

Na semana passada, a United Airlines também informou ter enfrentado uma "interrupção generalizada de seus sistemas".

Os episódios ocorreram em um intervalo de poucos dias, mas não há informações que indiquem uma ligação técnica entre as falhas.

No caso da Delta, a FAA afirma que os sistemas federais de controle de tráfego aéreo não foram afetados. A companhia continua utilizando procedimentos manuais para permitir a decolagem das aeronaves com segurança enquanto tenta restabelecer o funcionamento normal de suas operações.