Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Twenty One Pilots

O Twenty One Pilots retorna ao Rock in Rio quatro anos após a participação na edição de 2022. Os shows realizados pela dupla em 2026 dão pistas sobre o repertório que pode chegar à Cidade do Rock.

Entre as músicas que vêm aparecendo nas apresentações estão sucessos como “Stressed Out”, “Ride”, “Heathens” e “Tear in My Heart”, além de faixas mais recentes.

Veja o provável setlist do Twenty One Pilots:

● “Overcompensate”

● “The Contract”

● “Center Mass”

● “Shy Away”

● “Heathens”

● “Next Semester”

● “One Way”

● “Tear in My Heart”

● “Jumpsuit”

● “Nico and the Niners”

● “Heavydirtysoul”

● “Drum Show”

● “RAWFEAR”

● “Drag Path”

● “Doubt”

● “Ride”

● “Tally”

● “Seven Nation Army”

● “Stressed Out”

● “Trees”

Que horas é o show do Twenty One Pilots?

O show do Twenty One Pilots está programada para começar às 00h05 (horário de Brasília), no Palco Mundo do Rock in Rio.

Veja o line-up e os horários deste domingo, 13:

Palco Mundo

17h00 - Ivete Sangalo

19h10 - Lola Young

21h35 - Halsey

00h05 - Twenty One Pilots

Palco Sunset

15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane

18h05 - Joelma convida Viviane Batidão

20h20 - Marina Sena convida Céu

22h50 - Zara Larsson

New Dance Order

21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka

22h30 - Illusionize

00h00 - Roddy Lima

01h30 - John Summit

Espaço Favela

15h00 - Marvvila

16h50 - Suel

19h10 - Dennis

Palco Supernova

14h30 - Ar Baby

16h00 - Bruna Black

18h00 - Sant

20h10 - Lourena

Palco Global Village

15h00 - Kynnie

16h50 - Lucy Alves

19h10 - Haley Smalls

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

Multishow : transmissão a partir das 15h15 no dia 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset ;

: transmissão a partir das 15h15 no dia 13, com shows dos ; Canal Bis : transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova ;

: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do e ; Globoplay : não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;

: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30; Globoplay Premium : assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;

: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K; TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.