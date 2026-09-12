Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Twenty One Pilots

Shows realizados pela dupla em 2026 dão pistas sobre o repertório que pode chegar à Cidade do Rock

Twenty One Pilots (Mathew Tsang /Getty Images)

Twenty One Pilots (Mathew Tsang /Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05h45.

Priorizar nos meus resultados Google

O Twenty One Pilots retorna ao Rock in Rio quatro anos após a participação na edição de 2022. Os shows realizados pela dupla em 2026 dão pistas sobre o repertório que pode chegar à Cidade do Rock.

Entre as músicas que vêm aparecendo nas apresentações estão sucessos como “Stressed Out”, “Ride”, “Heathens” e “Tear in My Heart”, além de faixas mais recentes.

Veja o provável setlist do Twenty One Pilots: 

“Overcompensate”

“The Contract”

“Center Mass”

“Shy Away”

“Heathens”

“Next Semester”

“One Way”

“Tear in My Heart”

“Jumpsuit”

“Nico and the Niners”

“Heavydirtysoul”

“Drum Show”

“RAWFEAR”

“Drag Path”

“Doubt”

“Ride”

“Tally”

“Seven Nation Army”

“Stressed Out”

“Trees”

Que horas é o show do Twenty One Pilots? 

O show do Twenty One Pilots está programada para começar às 00h05 (horário de Brasília), no Palco Mundo do Rock in Rio. 

Veja o line-up e os horários deste domingo, 13:

Palco Mundo

  • 17h00 - Ivete Sangalo
  • 19h10 - Lola Young
  • 21h35 - Halsey
  • 00h05 - Twenty One Pilots

Palco Sunset

  • 15h50 - Carol Biazin convida Joyce Alane
  • 18h05 - Joelma convida Viviane Batidão
  • 20h20 - Marina Sena convida Céu
  • 22h50 - Zara Larsson

New Dance Order

  • 21h05 - Dawn Patrol / Maz, Andot, Riascode, Bakka
  • 22h30 - Illusionize
  • 00h00 - Roddy Lima
  • 01h30 - John Summit

Espaço Favela

  • 15h00 - Marvvila
  • 16h50 - Suel
  • 19h10 - Dennis

Palco Supernova

  • 14h30 - Ar Baby
  • 16h00 - Bruna Black
  • 18h00 - Sant
  • 20h10 - Lourena

Palco Global Village

  • 15h00 - Kynnie
  • 16h50 - Lucy Alves
  • 19h10 - Haley Smalls

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15 no dia 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio  também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Acompanhe tudo sobre:Rock in RioShows-de-música

Mais de Pop

Maroon 5 já substituiu Lady Gaga e Jay-Z no Rock in Rio; relembre

Lizzie Borden e Aileen Wuornos: por que as duas histórias se encontram em 'Monstro'?

Rock in Rio 2026: confira o line-up e os horários dos shows deste sábado, 12 de setembro

As 24 séries mais esperadas que chegam ao streaming até o fim de 2026

Mais na Exame

Esporte

F1 na Espanha: onde assistir ao Grande Prêmio de Madrid

Ciência

Quando é a próxima Lua cheia? Veja o calendário lunar de setembro

Inteligência Artificial

Pesquisa do Fed mostra que uso de IA generativa no trabalho subiu para 45% em 2026. Como se adaptar?

Pop

Maroon 5 já substituiu Lady Gaga e Jay-Z no Rock in Rio; relembre