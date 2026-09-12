Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show do Twenty One Pilots

Twenty One Pilots (Mathew Tsang /Getty Images)
Repórter
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05h45.
O Twenty One Pilots retorna ao Rock in Rio quatro anos após a participação na edição de 2022. Os shows realizados pela dupla em 2026 dão pistas sobre o repertório que pode chegar à Cidade do Rock.
Entre as músicas que vêm aparecendo nas apresentações estão sucessos como “Stressed Out”, “Ride”, “Heathens” e “Tear in My Heart”, além de faixas mais recentes.
● “Overcompensate”
● “The Contract”
● “Center Mass”
● “Shy Away”
● “Heathens”
● “Next Semester”
● “One Way”
● “Tear in My Heart”
● “Jumpsuit”
● “Nico and the Niners”
● “Heavydirtysoul”
● “Drum Show”
● “RAWFEAR”
● “Drag Path”
● “Doubt”
● “Ride”
● “Tally”
● “Seven Nation Army”
● “Stressed Out”
● “Trees”
O show do Twenty One Pilots está programada para começar às 00h05 (horário de Brasília), no Palco Mundo do Rock in Rio.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Palco Global Village
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.
Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.
A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.