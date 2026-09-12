F1 na Espanha: onde assistir ao Grande Prêmio de Madrid

A Fórmula 1 inicia um novo capítulo em sua história na Espanha com a estreia oficial do Circuito de Madring. Localizado ao redor do IFEMA Exhibition Centre, na região de Barajas, na capital espanhola, o novo traçado híbrido assume a denominação oficial de Grande Prêmio da Espanha. O projeto marca o retorno da principal categoria do automobilismo mundial à capital espanhola pela primeira vez desde 1981, quando o Circuito do Jarama recebeu a última prova na região metropolitana de Madri. A mudança coroa um ambicioso plano de infraestrutura para modernizar a experiência de equipes, pilotos e do público global.

É importante destacar que a chegada de Madri ao calendário não significou o fim da linha para a tradicional pista de Barcelona-Catalunya. O circuito catalão, que sediava a prova principal espanhola desde 1991, segue na Fórmula 1 na temporada de 2026. A prova foi disputada em junho deste ano e vencida por Lewis Hamilton.

Circuito nas ruas da capital espanhola

Projetado pelo especialista Jarno Zaffelli, o circuito de Madri tem 5,414 quilômetros de extensão e conta com um total de 22 curvas, combinando trechos de alta velocidade — como as seções interligadas de Valdebebas — com passagens técnicas desafiadoras, a exemplo da curva apelidada de "Bunker".

Entre as grandes inovações estruturais do projeto estão o primeiro paddock coberto da história da categoria, passagens sob túneis de rodovias elevadas e a impressionante curva "La Monumental", dotada de inclinação acentuada projetada para maximizar as oportunidades de ultrapassagem.

Com capacidade inicial para receber 110.000 torcedores nas arquibancadas — e potencial de expansão estrutural para até 140.000 pessoas —, o Madring foi desenhado para se consolidar como um "circuito espetáculo" nos moldes das modernas etapas urbanas do campeonato. O caráter inédito do traçado representa um desafio técnico enorme para engenheiros e pilotos, que chegam para o fim de semana sem dados históricos de telemetria acumulados, exigindo máxima capacidade de adaptação nos acertos dos carros durante as sessões de treinos livres.

Onde assistir ao Grande Prêmio da Espanha