Ciência

Quando é a próxima Lua cheia? Veja o calendário lunar de setembro

Setembro terá Lua cheia, encontro aparente entre Lua e Vênus e outras fases lunares para quem acompanha o céu durante o mês.

Lua cheia: céu de setembro reserva uma Lua cheia, uma aproximação visual com Vênus e um novo ciclo lunar de quase 30 dias. (Mark Sutton / EyeEm/Getty Images)

Lua cheia: céu de setembro reserva uma Lua cheia, uma aproximação visual com Vênus e um novo ciclo lunar de quase 30 dias. (Mark Sutton / EyeEm/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05h05.

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A Lua cheia de setembro acontece no dia 26, às 13h49, pelo horário de Brasília, e será um dos principais eventos astronômicos do mês. Antes disso, o satélite natural da Terra passa por outras etapas do seu ciclo: chega ao quarto minguante no dia 4, entra na fase nova no dia 11 e alcança o quarto crescente no dia 18.

Quem acompanha o céu terá outro motivo para observar a noite: no dia 14, a Lua e Vênus aparecerão próximos em uma espécie de encontro cósmico. Mas não se trata de uma aproximação real entre os dois astros. A cena será apenas uma questão de perspectiva, já que eles continuarão separados por uma enorme distância no espaço, apesar de parecerem vizinhos quando vistos da Terra.

O calendário das principais fases da Lua em setembro, considerando o horário de Brasília, fica assim:

  • Quarto minguante (quando a parte iluminada da Lua começa a diminuir): 4 de setembro, às 4h51;
  • Lua nova (fase em que o disco lunar quase desaparece no céu): 11 de setembro, por volta de 0h27;
  • Quarto crescente (momento em que a área iluminada volta a aumentar): 18 de setembro, às 17h43;
  • Lua cheia (quando a face voltada para a Terra aparece totalmente iluminada): 26 de setembro, às 13h49.

Os horários das fases da Lua podem mudar conforme o fuso horário, e em algumas regiões do Brasil uma alteração de fase pode ocorrer em outro horário ou até em uma data diferente quando o evento acontece próximo da meia-noite.

Para quem esperava outro espetáculo no céu, como o eclipse lunar parcial observado no fim de agosto, será necessário aguardar. Setembro não terá um eclipse desse tipo.

O próximo eclipse lunar está previsto para fevereiro de 2027, mas será um eclipse penumbral, fenômeno mais discreto e quase imperceptível a olho nu. Um eclipse lunar parcial voltará a ser visto em todo o Brasil apenas em janeiro de 2028, enquanto um eclipse total está previsto para junho de 2029.

Por que a Lua muda de fase?

A Lua parece mudar de formato ao longo do mês, mas ela não está realmente mudando de aparência. O que acontece é uma alteração na quantidade da superfície iluminada pelo Sol que conseguimos observar da Terra.

A Lua não produz luz própria. O brilho que aparece no céu vem da luz solar refletida em sua superfície. Em qualquer momento, metade do satélite está iluminada pelo Sol. O que muda durante o ciclo lunar é a parte dessa região iluminada que fica visível para quem observa o céu.

Na Lua nova, a parte iluminada fica voltada principalmente para o lado oposto ao da Terra, fazendo com que o disco lunar praticamente desapareça no céu. Nos dias seguintes, a área iluminada visível aumenta gradualmente.

No quarto crescente, aproximadamente metade da face lunar observada da Terra aparece iluminada. Essa região continua crescendo até a Lua cheia, quando praticamente toda a face voltada para o planeta recebe a luz do Sol.

Depois, o processo acontece no sentido contrário. A área iluminada começa a diminuir até chegar ao quarto minguante e segue reduzindo até uma nova Lua nova.

O intervalo entre duas Luas novas consecutivas recebe o nome de lunação. Esse ciclo dura cerca de 29 dias e meio. Por isso, as fases da Lua não acompanham exatamente o início e o fim dos meses do calendário.

Quando será a Lua Cheia de setembro?

A Lua cheia de setembro ocorre exatamente no dia 26, às 13h49, no horário de Brasília, momento em que o satélite alcança oficialmente essa fase do ciclo lunar.

Como o evento acontece durante o dia, a Lua não estará no ponto máximo de iluminação visível naquele instante para os observadores brasileiros. A melhor oportunidade para acompanhar o fenômeno será após o anoitecer, quando ela aparecerá praticamente cheia no céu.

Os horários aproximados de nascimento da Lua em algumas cidades brasileiras serão:

  • São Paulo (SP): por volta das 18h11;
  • Rio de Janeiro (RJ): aproximadamente às 17h56;
  • Recife (PE): cerca de 17h15;
  • Brasília (DF): por volta das 18h12;
  • Porto Alegre (RS): aproximadamente às 18h33.

A Lua cheia de setembro não será uma superlua. O termo é usado quando uma Lua cheia acontece próxima ao perigeu, ponto da órbita em que o satélite fica mais próximo da Terra.

Em setembro, o perigeu ocorre antes, no dia 6. Já durante a Lua cheia do dia 26, a Lua estará a aproximadamente 379 mil quilômetros da Terra.

Lua e Vênus terão encontro aparente no céu

No dia 14 de setembro, a Lua e Vênus aparecerão próximos para quem observar o céu no começo da noite.

O momento de menor separação entre os dois astros ocorrerá durante o dia para os observadores no Brasil. Mesmo assim, após o pôr do Sol será possível encontrar a Lua crescente e Vênus próximos na direção oeste.

A aproximação entre Lua e Vênus será apenas uma questão de perspectiva: os dois corpos celestes continuarão separados por milhões de quilômetros no espaço, mas parecerão ocupar uma mesma região do céu quando vistos da Terra.

O fenômeno mostra como a astronomia pode transformar grandes distâncias em uma cena aparentemente simples. No céu, dois astros podem parecer próximos; no espaço, porém, continuam em posições completamente diferentes.

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