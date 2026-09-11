Por que a Vichy criou um 'Kit Emergência' para quem usa canetas emagrecedoras

Kit Emergência da Vichy: protocolo dermatológico ajuda a controlar flacidez da pele e queda de cabelo (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06h00.
Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 09h36.
Efeitos colaterais do processo de emagrecimento, como flacidez da pele e queda de cabelo, não são novidade. Em especial quando a perda de peso acontece de forma rápida. Mas um grande volume de pessoas lidando simultaneamente com esses efeitos é um fenômeno recente, resultado da popularização do uso das chamadas canetas emagrecedoras, medicamentos injetáveis à base de análogos de GLP-1.
De olho nesse cenário, a Vichy, marca de dermocosméticos do Grupo L’Oréal, lançou o Kit de Emergência. O combo reúne três produtos de seu portfólio e é apresentado como "o primeiro protocolo dermatológico integrado" para consumidores que passam por essa perda de peso.
"Estamos vivendo uma grande ruptura na medicina e na saúde. É algo transformador de verdade. Então, sem dúvida, já estamos olhando para como podemos atender esse consumidor", afirma Belisa Avena, diretora-geral da Vichy no Brasil, em conversa com a EXAME.
O kit foi desenvolvido com base em uma mudança que a empresa começou a acompanhar com mais intensidade no fim de 2025. Segundo a Vichy, 46% das conversas online sobre medicamentos para emagrecimento já mencionam problemas como flacidez e queda capilar.
"O que nos chamou a atenção foi justamente a escala que esse fenômeno ganhou. Não estamos falando de um efeito isolado, mas de uma nova realidade para milhões de pessoas."
O Kit de Emergência é composto pelo Liftactiv Colágeno Specialist 16 Sérum, nome que faz referência aos 16 tipos de colágeno cuja formulação busca estimular. O segundo produto é o Dercos Regen Booster, voltado à queda e ao crescimento dos fios, seguido do Dercos Collagen Repair 17, que atua no fortalecimento da fibra capilar.Os produtos, no entanto, não foram criados especificamente para atender a usuários de GLP-1. Os três itens já existiam no portfólio da Vichy e foram desenvolvidos a partir de pesquisas sobre perda de colágeno, firmeza da pele e queda capilar. A novidade é a combinação em um mesmo protocolo.
"Nós já trabalhávamos muito com esse conceito de reposição de colágeno. O ser humano perde colágeno vivendo normalmente e, à medida que envelhece, nossa capacidade de estimular essa produção vai sendo reduzida. Então, a pesquisa científica ajuda justamente a encontrar essas necessidades", explica Nathalia Harnam, diretora de comunicação científica da divisão de beleza dermatológica da L'Oréal.
No caso do sérum capilar para controle da queda dos fios, a executiva afirma que a ciência que sustenta o produto também é anterior ao fenômeno das canetas. “Já tínhamos estudos comparativos mostrando a eficácia dele, até mesmo em condições de alopecia”, diz Harnam.
A marca, então, percebeu que fazia sentido direcionar os produtos para esse perfil de consumidor. Agora, a ideia é conduzir novos estudos clínicos para entender especificamente a resposta de pessoas que utilizam medicamentos GLP-1.
Vichy já trata os usuários de medicamentos para emagrecimento como um público que deve influenciar o desenvolvimento de diversos produtos nos próximos anos. Avena destaca que o potencial desse mercado no Brasil é ainda maior que em outros lugares.
"Hoje, todas as pesquisas que recebemos e temos acesso mostram que o uso de GLP-1 realmente deve provocar uma mudança estrutural."
Para Harnam, essa mudança também altera a maneira como a indústria de beleza precisa conversar com o consumidor. A questão, diz, deixa de ser apenas estética e passa a envolver composição corporal, metabolismo e envelhecimento.
"Não é sobre o quanto você perde de peso. É sobre o quanto você ganha de saúde. Por isso, é importante que as pessoas aprendam a fazer escolhas que impactem positivamente a saúde no longo processo. Falamos muito em longevidade, mas como é que você quer chegar lá? Com qual nível de saúde?", questiona.
As canetas emagrecedoras são alvo de um debate que ultrapassa a medicina e envolve estética, pressão por corpos magros e o risco de uso sem indicação ou acompanhamento médico. Para a Vichy, o lançamento do Kit de Emergência não significa incentivar o uso dos medicamentos."Não queremos, de maneira alguma, fazer apologia ao uso da caneta. O que mostramos é que, se a pessoa está nesse processo de emagrecimento, ela precisa fazer isso da maneira mais saudável possível", diz Avena.
Para reforçar a credibilidade, a marca trabalha em parceria com dermatologistas e endocrinologistas da discussão a fim de educar os pacientes. O movimento também está alinhado ao espaço que Vichy quer ocupar no mercado de beleza, combinando dermatologia, metabolismo e longevidade.
"A beleza é uma consequência da saúde. Nosso core é como podemos amplificar e melhorar a saúde da pele e do cabelo das pessoas. A beleza vem como consequência disso", finaliza Harnam.