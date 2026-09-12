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O que significa Twenty One Pilots? Entenda o nome da banda que fecha o Rock in Rio

Nome faz referência à morte de 21 pilotos após uma decisão tomada durante a Segunda Guerra Mundial

Twenty One Pilots: Tyler Joseph e Josh Dun se apresentam no Rock in Rio 2026 neste domingo, 13 (Divulgação)

Twenty One Pilots: Tyler Joseph e Josh Dun se apresentam no Rock in Rio 2026 neste domingo, 13 (Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06h00.

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O Twenty One Pilots encerra a programação do Palco Mundo do Rock in Rio 2026 neste domingo, 13 de setembro. Por trás do nome da banda formada por Tyler Joseph e Josh Dun está uma história que começou longe dos palcos e envolve uma escolha com consequências fatais.

A origem remonta à peça "All My Sons", escrita pelo dramaturgo americano Arthur Miller e lançada em 1947. Segundo informações da Rolling Stone Brasil, Tyler Joseph conheceu a obra enquanto estudava teatro na faculdade e encontrou nela a inspiração para batizar o projeto.

A referência está ligada a um dos principais dilemas apresentados na história e acabou se tornando também um lembrete sobre as escolhas feitas pelo próprio grupo.

O que é Twenty One Pilots?

O nome Twenty One Pilots significa “21 pilotos”, na tradução para o português, e faz referência a um episódio da trama de ‘All My Sons’. Na peça, o empresário Joe Keller fabrica peças para aviões militares durante a Segunda Guerra Mundial.

Ao descobrir que alguns componentes produzidos por sua empresa estavam defeituosos, Keller precisava decidir se interromperia o envio ou se manteria a entrega para evitar prejuízos financeiros e profissionais. Ele, então, escolhe continuar.

As peças defeituosas acabam sendo usadas nos aviões e provocam acidentes que resultam na morte de 21 pilotos. É desse episódio fictício que Tyler Joseph tirou o nome que mais tarde seria usado pela banda.

Peça virou uma metáfora para as decisões da banda

A história chamou a atenção do músico não apenas pelo número de pilotos, mas pelo dilema moral vivido pelo protagonista.

Em entrevista à Earmilk, em 2015, Joseph explicou que passou a enxergar a decisão de Keller como uma metáfora para os caminhos escolhidos pelo próprio grupo. Para ele, enviar peças defeituosas representava optar pelo caminho mais fácil mesmo quando essa não era a decisão correta.

O nome passou, assim, a funcionar como um lembrete sobre integridade e responsabilidade nas escolhas da banda. “A maneira mais rápida de ir do ponto A ao ponto B nem sempre é a maneira certa”, afirmou o músico na ocasião.

Por que Twenty One Pilots é escrito por extenso?

O nome da banda também chama atenção por trazer o número escrito por extenso, em vez de usar “21 Pilots”. Segundo Joseph, a escolha não surgiu de uma estratégia específica de identidade visual.

Em entrevista à Artisan News Service, o músico contou que adotou a forma como encontrou as palavras na peça de Arthur Miller.

A referência continuou mesmo após mudanças na formação da banda. Criado em 2009 por Tyler Joseph, Nick Thomas e Chris Salih, o grupo passou a ser formado por Joseph e Josh Dun a partir de 2011. Desde então, o significado associado à obra permaneceu ligado à identidade do duo.

Twenty One Pilots fecha o Rock in Rio 2026

Mais de uma década depois de se consolidar como dupla, o Twenty One Pilots chega ao Rock in Rio 2026 como uma das principais atrações da programação.

A banda se apresenta no domingo, 13 de setembro, a partir das 00h05, no horário de Brasília, e será responsável por encerrar a programação do Palco Mundo.

Entre as músicas que podem aparecer no show estão alguns dos maiores sucessos da banda, como "Stressed Out", "Ride", "Heathens", "Tear in My Heart" e "Trees".

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